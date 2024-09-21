正骨復位頻出事　監管求其隱晒形

有市民接受「正骨」治療後多個關節移位，衞生署指涉及類似性質的治療，「例如中醫、物理治療師、脊醫等，相關專業行為均受相關法定管理局及委員會的規管」，唸唸口簧，將監管不力、執法不嚴，一「卸」千里。《東呼即應》探討相關問題，有中醫師講述，坊間有些「正骨」非按個人需要進行治療，曾有病人出了問題，前來要求復位。有律師提醒市民，非註冊中醫或不會有詳細病歷，甚至不會發出單據。若要訴諸法律，舉證責任在原告一方，如市民沒法交代事件，會處於劣勢。議員則促請當局主動打擊無牌行醫，收到舉報應主動調查。

坊間的正骨復位，好壞參半，看似有監，實則無管。去年消委會接獲有關痛症治療的投訴大增，投訴個案除涉及不良銷售手法外，「療程效果不佳」亦經常為消費者所詬病。早前亦有報道指，有人接受「正骨師」治療後導致多個關節移位，受傷至今已經18個月關節依然未復位。

註冊中醫師梁晧淦解釋，正骨其實是一個調整關節的方法，比較常見的都市問題，頸椎、上背部、腰部和有關脊椎的痛症，都較常用到正骨治療，但使用上有一定風險，不是所有中醫師都會做。香港情況是須具執業資格才可以進行，包括中醫診所、脊醫診所、以及物理治療中心等。以中醫課程來計算，倘要熟練掌握正骨手法，由讀書到臨床練習大約需時10年。

梁醫師續說，診所有部分病人是在外面做過正骨，出現問題又再來復位重置，嚴重的會出現劇烈痛症，甚至有輕微骨折。他說在外面做按摩推拿以及一些正骨手法，流程很標準化，不會按照個人需要而選擇合適的治療，未必評估到患者的狀態或風險，所以出問題機會較大。至於坊間有些正骨服務追求按到全身關節「啪啪聲」，客人以為就是好手勢，但其實未必人人適用。

對於市民接受非專業人士正骨後造成創傷的追討問題，執業大律師龔靜儀指，任何民事追討的舉證責任都在原告人身上，原告人必須在相對可能性舉證標準裏，證明曾光顧冒牌幫他做正骨的人士。然而非註冊中醫一般都不會有病歷、期間做過甚麼療程或治療方法等紀錄，甚至無單據。到訴諸法律，要證明曾光顧這間店舖，向哪位人士接受治療，做了甚麼，給了多少錢、光顧多少次等資料都會缺乏。若市民沒有能力交代事件，站在法庭訴訟的角度，是處於劣勢的。

雖然本港有針對無牌行醫的具體罰則，議員梁熙指，目前很多不同醫療專業都可作「正骨」治療，如純粹自稱是非治療性按摩，或紓緩痛楚的按摩，也可包納在「正骨」範圍，因此會有經營者製造灰色地帶，導致這些介乎按摩與治療之間的「正骨」缺乏監管。因「正骨」有不同專業，甚至非專業的按摩師都可以進行，成為了執法的灰色地帶，因此當局應釐清，專業正骨治療的定義及註冊資格，從而更清晰甚麼人才合規做「正骨」治療，更有效取締無牌「正骨」。