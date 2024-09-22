「北都計劃」亂龍得個噏　張欣宇批基建又貴又慢成死穴

「北都計劃」被批評速度緩慢，到目前仍然「十畫未有一撇」，「研究再研究」。今集《功夫茶》討論相關問題。有議員批評港府單是土地供應，也要15年時間，令原本有意進駐的龍頭企業也卻步，「煮到埋嘴都無福消受」；反觀深圳，發展基建由規劃至完成只需5至6年，難怪深圳一早取代香港成為「大灣區」龍頭。議員又認為，相較「北都」，「明日大嶼」不僅要花費巨額金錢，提供土地儲備的迫切性亦不及「北都」，建議政府公開宣布暫時擱置「明日大嶼」。

被港府形容為「未來發展引擎」，可以容納250萬人口及提供50萬新職位的「北部都會區」發展計劃，至今仍然停留於「平面圖」階段。當局最近交代，將洪水橋站兩邊的商業及商住用地有條件改為住宅用途，引發外界爭議。社會上亦愈來愈多意見質疑，本港面對連年財赤，是否有能力耗費數以萬億元計公帑同時應付「北部都會區」和「明日大嶼」。

議員張欣宇表示「要公道一點」，以前政府經常被批評「議而不決」，但起碼在「北都」這事上已有了「決定」，是有一個方向。對於行動綱領要做甚麼、怎麼做，其實這兩三年是比較清晰。不過相較於以往的大型基建，「北都」的發展更有挑戰性、更困難。而且以往的大型基建，都很清楚哪個是主導的部門。

對於「北都」而言，張認為比一般大型基建更難處理，舉例指「北都」範圍很大，是一個綜合性開發的項目，當中由不同元素組成。「北都」亦是本港多年來第一次以「產業」為主導的開發計劃，所進行的基建和建設都是為了配合將來產業發展。另外，又牽涉很多配合跨境計劃，其中一個重點是接連深圳的CBD(中央商業區)，有很多項目和安排需要香港和深圳配合，所以這些元素均使「北都」建設比以往的大型基建更具挑戰和困難。

事實上，本港的基建、配套等方面實在需要太長時間。張欣宇指，過去幾年當有龍頭企業知道原來北部都會區會有土地供應，加上價錢和深圳相差不多時，大多感興趣，可惜知道大概要15年後才可進駐，就令企業卻步。

本港基建的質素很高，但有兩個主要問題，就是「慢」及「貴」。基本上，內地由規劃至落成可能是5至6年，但在本港基本上是15年起步。「慢」亦會帶出「貴」的問題，本港的工程成本已到達一個很高水平，導致企業在香港的業務難以合理地「成案」，將來有機會賺到的錢也不能填補工程成本。

很多人覺得大灣區「龍頭」地位，香港早已被深圳取代。張欣宇認為，「服務型政府」的概念和元素對於香港來說很重要。深圳早已由「管理型」的政府轉化為「服務型」的地方政府，即政府的重點放在企業，當他們遇到問題時，政府會幫忙主動解決。相反，港府慣於以「管理型」為定位，就像一個「房東」，只是負責「收租」，能否取得成功是市場的問題。

市民大多質疑以現時財赤連年財政狀況，是否有能力同時應付「北都」和「明日大嶼」兩個大規模項目。張欣宇稱，相較很多地區和政府其實本港整體的家底仍算是很強，香港真正的挑戰是處理的能力。這兩個大項目有很多地方需要政府提供服務，以審批部門為例，可否在短時間內增加一倍又或效率提升一倍。張續指，從理性角度分析或看官員口風，已有先後次序呈現出來，「北都」應該先行，而事實上填海的迫切性較低，非要急着進行。