周日過關大排長龍 　議員指香蓮圍口岸超負荷　促盡快改善

不少政界人士要求政府改善通關服務及設施，有議員指今日(22日)經香園圍口岸過關，入境通道大排場長龍，又指周末假日該口岸已超負荷，促政府考盡快把對該口岸及羅湖等口岸進行改善工作。

議員陳明明指蓮塘-香園圍口岸的設計預期是每日處理3萬人次出入境，但現時在周末及假日卻已接近10萬，通關設施嚴重不足，過關輪候時間持續延長。

她認為在出入境大堂的管理、分流、優化設施使用等都應有更科學合理的安排，短期內增加通關閘機通道，並加緊研究新科技方案，減少通關時間，提供實時口岸資訊讓市民分流出行。

對於深圳口岸辦早前提出的15個優化方案，她指港府應確保盡快有效落實，例如開放無行李旅客通道，而港深兩地政府也應進一步合作探討優化通關體驗。

她直指深層次的問題是口岸設計規劃的不足，舉例指重建的皇崗和沙頭角口岸，應考慮沿用香園圍口岸的人車直達政策，方便更多旅客和市民便利通關；也應考慮盡快對香園圍、羅湖等口岸進行升級改造，大量人流下，有必要改善連接出入境大樓的通道安排，避免通過人滿為患的商業城進入出入境大樓。

針對香港口岸附近丟空的土地，她認為政府可以考慮放寬政策，讓有興趣人士通過短期租約變成餐廳或小食店/商舖，以增加口岸的經濟效益。