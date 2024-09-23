東網升級變陣　整合中港台新聞

「上東網，知天下」！立足香港的東方傳媒機構旗艦網站《on.cc東網》，將進行一系列革新升級行動，務求將最新最齊資訊，一秒通全球華人，讓讀者隨時隨地，掌握世界脈動。當中，東網新聞介面將整合現時的港澳及兩岸分類，由9月24日起，香港、澳門、內地及台灣的新聞合併至新增的「中港台」介面，而每條新聞亦已標示所屬地區，讓資訊更通達易明，方便讀者。至於國際新聞，則持續更新港人關注的美加、日韓以至澳洲等世界各地第一手資訊。

現時東網的「港澳」及「兩岸」新聞按鈕，會由9月24日起，合併為「中港台」，手機讀者只需輕觸相關按鈕，即可瀏覽包括香港，澳門、內地及台灣的最新新聞資訊，而網頁版亦會同樣新增相關按鈕。每則新聞現已在標題的左前方，標示所在地區，讓讀者清晰地了解相關內容。香港新聞的標記為橙色、澳門為綠色、台灣為藍色。至於內地新聞的標記為紅色，更會以各省份、自治區或直轄市細分地點，例如山西、廣東、河北、上海及北京等，讓讀者上東網，知四地。

至於國際新聞則維持不變，東網記者時刻為讀者更新美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、澳洲等地的焦點新聞及熱議話題，每則新聞亦會在標題前，以不同顏色的標記顯示所屬國家，例如美國為深藍色、澳洲及加拿大等地為淺綠色、南韓及日本為淺啡色等，務求令全球華人一秒知天下。

至於本月初推出的視頻節目《功夫茶》，廣邀議員、各個範疇的專家及學者等城中賢達，深入淺出地探討港人最關心的時事熱話，難怪一推出就大受歡迎，無論是首集訪問立法會議員周浩鼎，乃至澳洲名醫張正賢，都引起極大回響。為方便讀者點擊東網這個全新節目，《功夫茶》無論於網頁版或手機版，均設置專屬按鈕。

而王牌節目《東呼即應》，手機版按鈕將調至全新位置，會置放在中港台、國際、評論、產經及M18的最右端；而全新的《功夫茶》則會以一個吸睛的紫砂茶壺標記，放在繽FUN星網、睇波、馬經及視頻的最右端，位於《東呼即應》正下方，讀者只需輕觸屏幕，既能觀賞「東呼」，又可即歎「功夫茶」！