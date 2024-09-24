英基南島中學男生疑遭欺凌　家長興訟指校方疏忽

英基南島中學一名男生指稱10年前在學校遭欺凌，包括換衫期間遭拍裸照，又遭腳踢臀部。男生父親早前代為入稟高院，指英基疏忽及沒有採取足夠措施避免欺凌事件發生，結果被曾捲入司法抄襲風波的高院原訟庭法官陳嘉信駁回。男生一方不服判決提出上訴，上訴庭今(24日)開庭處理，預計需時3日。上訴方指，法官陳嘉信在判詞部分段落抄襲英基方的陳詞，沒有獨立思考，又不當地排除與案有關的傳聞證供。

上訴方是「B.P.」，由其父親「Dr.Poon」作訴訟代理人；答辯人是英基南島中學，由英基學校協會代表，及時任英基南島中學校長Graham Silverthorne。本案原審法官為陳嘉信，據陳官的判詞指，「B.P.」出生於2000年6月14日，現年24歲；2011年至2014年就讀於英基南島中學，有特殊學習需要。

案件牽涉「B.P.」指稱的兩次欺凌事件。第一次發生在2014年2月28日，「B.P.」在體育課後於男更衣室更衣，期間遭一名叫「Andy Cho」的學生拍下裸體照片。這些照片給了至少3名學生閱覽。第二次事件發生在2014年5月7日，「Andy Cho」在課室外嘗試踢「B.P.」的臀部。法官陳嘉信認為拍照一事只屬個別不當事件，不屬欺凌；反指「B.P.」家長過度保護兒子。至於踢臀部事件，陳官則認為是「B.P.」幻想出來。陳官信納學校已經採取足夠措施，避免「B.P.」遭受欺凌，因此駁回索償訴訟。

上訴方昨指，「B.P.」缺乏社交能力，兩次事件發生前，「B.P.」已遭同學不當對待，例如被「Andy Cho」除褲。另一場合中，當「B.P.」欲坐下之際，「Andy Cho」突然推走椅子。答辯方沒有嘗試制止這些不當行為，最終導致兩次欺凌事件發生。

上訴方稱，原審法官沒有合理理由，將所有傳聞證供排除在外，包括「B.P.」父親向校方投訴的電郵，認為原審法官犯錯。對於原審法官指「B.P.」的家長過度保護兒子，上訴方表示，「B.P.」的家長就欺凌事件先後以口頭及書面形式投訴，認為家長是十分關顧兒子，不是很多父母會這樣做。上訴方強調，「B.P.」家長坦誠交代事件，沒有意圖誇大，反指原審法官把拍裸照一事視作個別事件，欠缺邏輯。

案件編號：CACV 216/2022