的士司機猥褻16歲女乘客　一度未予刑事立案

內媒周日（22日）報道，內蒙古呼和浩特市回民區人民檢察院官方微信公眾號發布文章，披露一宗的士司機涉嫌猥褻16歲女乘客的案例。公安機關一度未予刑事立案，在檢察機關監督後才立刑案，近日移送檢察院審查起訴。

文章披露，16歲女孩樂樂（化名）本月一個凌晨向公安機關報案，稱當日凌晨2時下班後通過打車軟件叫了一輛的士，途中遭的士司機強制猥褻。樂樂稱，上車後司機便將車門鎖上，並主動與她搭訕，還將手搭在其腿上。樂樂雖然反抗，但夜深人靜加上恐懼害怕無法逃脫。公安機關偵查發現，司機在行車途中對樂樂產生非分之想，20多分鐘的車程多次實施摟抱、親吻等猥褻行為，到案後對違法行為供認不諱。

公安機關受理後，對該司機予以行政拘留10天的處罰，未予刑事立案。檢察院在工作中發現該線索，經審查後認為司機的行為已構成強制猥褻。根據《刑法》第237條，如以暴力、脅迫或其他方法強制猥褻他人或侮辱婦女，可處以5年以下有期徒刑或拘役；如有其他惡劣情節，處5年以上有期徒刑。回民區人民檢察院向公安機關送達《監督立案書》，要求對此立案偵查，案件已移送回民區檢察院進一步辦理。