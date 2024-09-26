貪污逾億人民幣　青海省糧食局前局長被判囚終身

青海省西寧市人民檢察院起訴青海省糧食局前黨組書記、局長顧艷華一案，該市中級人民法院周三（25日）作出一審判決，以犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪數罪併罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對他挪用公款所得財物退還被害單位，對其貪污、受賄所得予以追繳，上繳國庫，並繼續追繳其違法所得。

法院經審理查明，顧艷華2017年至2021年利用擔任青海省糧食局黨組書記、局長職務便利，夥同他人共同貪污公款逾1.34億元（人民幣，下同，約1.5億港元）；2008年至2021年為相關單位和個人在工程項目承攬、省級儲備油承儲指標獲得、儲備庫建設等方面提供幫助，非法收受他人財物，共計589萬元（約653萬港元）；2012年6月至2018年4月為謀取個人利益，夥同他人挪用公款2,200萬元（2,440萬港元）。根據其犯罪事實、性質、情節、悔罪表現及對社會的危害程度，法院作出上述判決。

湖南省紀委監委同日通報，長沙市中級人民法院前黨組書記、院長肖新平被開除黨籍，其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。中國黃金集團有限公司前黨委書記、董事長盧進亦涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。最高人民檢察院周四（26日）另通報以涉嫌受賄罪、貪污罪，對黑龍江省人大常委會前黨組成員、副主任李顯剛作出逮捕決定。