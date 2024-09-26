「新里程旅遊」牌照暫被吊銷　15宗訂單未處理涉逾30萬元

旅行代理商「新里程旅遊 NEW MILE TRAVEL」(牌照號碼：353095)，因未能妥善處理與顧客訂立的旅遊服務訂單，旅遊業監管局今日(26日)表示，相信涉事旅行代理商出現財政問題，故根據《旅遊業條例》由即日起暫時吊銷其旅行代理商牌照，直至今年12月1日(即現有旅行代理商牌照的到期日)。截至本周二(24日)，未獲涉事旅行代理商處理的旅遊服務訂單仍有15宗，涉及款項超過30萬港元。

旅監局於8月接獲顧客投訴或求助個案，局方指涉事旅行代理商未有妥善處理與顧客訂立的旅遊服務訂單。旅監局隨即展開調查，包括派員到涉事旅行代理商的營業地點進行查察了解其業務運作情況，並要求持牌人提供相關財務資料及盡快處理顧客已訂立的旅遊服務訂單。經旅監局跟進，截至本周二，涉事旅行代理商已處理5宗退款或出票事宜，涉及約8.4萬港元，而未獲處理的個案仍有15宗，涉及款項超過30萬港元。

局方續指，截至本周二，涉事旅行代理商尚未能應旅監局要求，提供其全面的財務資料。綜合考慮調查結果後，旅監局信納涉事旅行代理商出現財政問題，暫時不適合繼續持有旅行代理商牌照，決定根據《旅遊業條例》第111條採取紀律行動，循簡易程序暫時吊銷涉事旅行代理商的牌照，並指示該代理商立即採取補救行動，包括停止接受顧客的新旅遊服務訂單，以及盡快處理或履行已接收的旅遊服務訂單，以保障消費者權益。

在暫時吊銷牌照後，涉事旅行代理商不得繼續經營旅行代理商業務，但根據《旅遊業條例》第114條，涉事代理商若履行在吊銷牌照前已被支付款項的協議、交易或安排，不會被視作無牌經營旅行代理商業務。