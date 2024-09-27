寵物回港須隔離4個月　8成飼主指過嚴　議員斥「不人道」促放寬

近年愈來愈多市民飼養寵物，視牠們為家庭一份子，但從內地將寵物帶回港的檢疫措施嚴格，令寵物和主人分隔兩地。雖然現時有寵物服務，但曾有被託管寵物出現皮膚病或情緒問題。有組織訪問過千名市民，當中超過9成飼主表示現時檢疫輪候時間過長。有議員建議當局參考日、韓或其他地區做法，放寬甚至豁免檢疫措施。他又表示曾有走私船被發現時將貓狗投入大海，指放寬檢疫措施能減少走私動物情況。

現時將來自內地的寵物回香港須接受為期4個月的隔離檢疫，輪候時間約15個月。關注組織「香港青年學生動力」本月訪問1,008名飼主及市民，超過8成受訪飼主表示寵物隔離過嚴；超過9成表示檢疫輪候時間太長，大多受訪者認為應豁免或縮短寵物從內地之類的「第三組國家或地區」來港的隔離檢疫措施。

稱在深圳救貓狗的陳女士表示自己在香港亦有飼養兩隻貓，因此需要兩邊走，期望當局放寬措施，令寵物得到更多陪伴。現時市民可以讓寵物酒店託管寵物，但她說不放心。北區區議員宋冰冰指出，過往有市民託管寵物後發現牠們受傷，出現皮膚病或其他疾病病徵。而中西區區議員胡汶軒表示，被託管寵物會出現負面情緒，動物亦可能會出現抑鬱症。

現時不少市民會北上消費或暫住，議員吳傑莊形容現時檢疫措施「不人道」，期望當局參考其他國家做法。他舉例，與香港同為「第一組國家或地區」，只要動物有晶片和相關疫苗、兩年內通過狂犬病測試，從「第三組國家或地區，運寵物到第一組國家或地區不用隔離。至於韓國和台灣地區之類的「第二組國家或地區」，他補充當地需要7日檢疫期和1年內通過的狂犬病測試。他建議政府推行狂犬病抗體測試及寵物居家隔離，簡化寵物入境手續、發展寵物經濟。另外，他表示曾有人以船隻走私貓狗，被發現後將牠們投入大海，認為放寬檢疫措施能提供便利、減少走私情況。