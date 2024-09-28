十一長假預計單日逾廿萬內地客來港　業界料人均消費額4千元

內地十一假期即將展開，業界+估計在長假期間會有不少內地旅行團來港。旅議會總幹事楊淑芬今日（28日）表示，預計10月1至2日，單日將有逾20萬內地旅客來港，料7日十一長假約有800多個內地旅行團訪港，或創疫後高峰。至於新來港的一對大熊貓，楊則指業界正研究熊貓主題行程，希望當局設立熊貓創意產權，發展熊貓經濟。

楊淑芬表示，預計7日十一長假，會有115至120萬內地旅客訪港，按年增加一至兩成，對旅行團數字感滿意。她又指，雖然旅行團的數目多於2018年，但整體旅客數目僅得2018年的7成半左右，明白需要時間才能恢復當年的旅客數目。而今年酒店的價錢也有所下降，估計旅客人均消費額或會比去年低，粗略估計約為4,000多港元。

至於一對新來港的大熊貓安安、可可，楊淑芬認為本港可積極發展熊貓經濟，但不能只依賴海洋公園，她建議政府設立熊貓創意產權，將創意產權開放予商界使用，甚或推出政策鼓勵商界使用，令全城有很多熊貓特色產品、食品等。

政府會在今年內推出「旅遊業發展藍圖2.0」，楊淑芬建議善用明年啟用的啟德體育園，以引進更多國際巨星演唱會，吸引高端旅客。她又稱，希望演唱會單位可以將小量門票給予旅遊社，讓旅遊社推出旅遊套票產品，例如一場有5萬個位置，將其中1%的門票給旅行社也屬可行。而展望即將公布的施政方針，她指出旅遊界人手仍然不足，希望可以放寬導遊領牌要求等。