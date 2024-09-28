女童縫針時心臟驟停仍留PICU　仁濟兩員工涉虐兒被捕

仁濟醫院5月發生一宗醫療事故，一名4歲女童心悅接受頭部縫合傷口期間突心臟停頓，其後演變成缺血性腦病變，目前仍然危殆，並在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部(PICU)留醫，事後女童父親報案求助。執法部門經深入調查及徵詢法律意見後，今日(28日)於葵青區拘捕兩名分別26歲及62歲本地女子，所涉罪名為「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」。案件將於下周一(30日)上午於沙田裁判法院提堂。

醫務衞生局表示，由於案件已進入司法程序，不便評論。對於今次不幸事件中女童的情況，感到極度難過。醫管局臨床團隊會繼續積極為女童提供適切治療，並持續與家屬保持密切聯絡，以提供及時支援。

醫院管理局指兩名參與該縫合手術程序的員工今晨被捕，她們將被暫停職務。醫院將遵循現行的人力資源政策處理此案。自今年5月25日至今，該病人一直在瑪嘉烈醫院的兒科深切治療部接受治療。她目前仍依賴鼻胃管餵食和呼吸機治療，病人情況仍然危殆。醫院管理局對病人及其家人深切關注，並將繼續全力提供適切的治療及支援。

關注事件的議員陳穎欣將於下周一舉行記者會講述事件。