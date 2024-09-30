中大衞星成功進入太空軌道　屬全球首顆搭載AI科學衞星

中大衞星早前成功升天，可服務全球多個不同的領域。香港中文大學於9月24日合作研發的「香港青年科創號」人造衞星成功發射進入太空軌道，中文大學表示，這是一項革命性的成就，也是國際首顆人工智能（AI）大模型科學衞星。

中大聯同國星宇航研發的「香港青年科創號」衞星於2024年9月24日由捷龍三號運載火箭搭載，在山東海陽東方航天港成功發射進入太空軌道，標誌著首顆由特區政府創新科技署資助支持的衞星誕生。

中大表示，此衞星是首顆AI大模型科學衞星，其不僅搭載了亞米級高分辨光學遙感相機和在軌智慧處理載荷，將對高解析度對地遙感觀測、資料在軌智慧處理和衞星上大模型部署等關鍵技術進行驗證，可服務於香港、大灣區乃至全球災害回應、智慧城市、碳中和、低空經濟等領域。中大指，此次發射的衞星有3項突破，包括在新質產業鍊方面的建設，還建立了新質大數據以精準收集各類地面數據，以及可用於新質智慧城市發展上，利用AI分析所得數據，可令城市規劃工作更精準。

太空與地球信息科學研究所（太空所）所長關美寶表示，衞星將提供各類數據，特別是支持在對地遙感觀測的相關技術研究，還可為全球災害回應和可持續發展出力，為社會帶來實際益處。