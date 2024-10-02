機場三跑擬年底投入運作　機管局委任獨立顧問檢討電腦故障

香港國際機場三跑道系統工程現正進行。機場管理局今日(2日)向立法會提交文件，交代三跑道系統啟用前的準備工作及應對突發事故的機制的最新情況，指多項相關工作經已完成或正按計劃進行，包括附屬法例的修訂、三跑道系統的飛行程序、飛行校驗、機場持份者的協調及熟習工作等，目標於今年底將三條跑道投入運作；同時機管局稱已就上次機場發生電腦系統故障事故委任獨立顧問，為其所有重要及關鍵資訊科技系統的系統基礎建設進行全面檢討，研究是否可以及如何提升系統設計及基礎建設，推行所需的系統升級工作。

根據機管局的文件，機場在今年6月23日早上發生電腦系統故障，航班資訊未能即時更新，包括電子屏幕、網站和手機應用程式My HKG均受到影響，指局方即時啟動其「冷後備」系統及應變計劃，在實施應變措施下，機場於事故當日處理航班超過1,000架次，客運量逾15萬人次。

此外，機管局稱在事故後與相關資訊科技系統供應商共同進行檢討，發現事故根源是系統內同時出現若干罕見故障，沒有證據顯示運作受阻是由於配置變動或人力干預等任何其他因素所致，已檢討所有重要及關鍵的機場資訊科技系統的維修、後備、演習及網絡保安管控措施，以確保它們符合行業標準。

機管局稱局與資訊科技系統供應商共同設計並實施量身訂造的解決方案，包括提升相關資訊科技基礎建設設計的措施及更換軟件元件；在啟動「冷後備」系統方面，機管局已與供應商合作，優化該系統的設計並予以實施，以大大縮短啟動「冷後備」系統的所需時間；以及為更有效發布航班資料消息，已設立獨立系統，並購入流動電子顯示板，一旦航班資料顯示系統的「熱後備」系統及「冷後備」系統罕有地同時失效或未能就緒，則可以流動電子顯示板代替白板在客運大樓作應急顯示之用。