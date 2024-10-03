港人生活壓力大無覺好瞓　44%受訪者每周良好睡眠不足4晚

港人生活壓力大，每晚未必有足夠睡眠。有調查發現全港有7%成年人患有睡眠窒息症，44%受訪者每周可以良好睡眠的夜數不足四晚，情況令人擔憂。有醫生今日(3日)表示，睡眠不足可導致嚴重後果，包括認知能力受損，更有增加患上心臟病風險。

調查於2023年12月至今年1月在全球17個地區訪問了3.6萬人，當中包括1000名港人。在受訪港人中，有63%受訪者表示不知道睡眠窒息症，有近一半人未意識到睡眠質素欠佳或由睡眠窒息症引起。調查亦顯示，超過40%港人受訪者不滿意自己目前的睡眠質量，有44%受訪者更稱每周可以良好睡眠的夜數不足四晚。

如果市民持續有大聲鼻鼾聲、總是覺得「瞓唔夠」、有夜尿問題或性功能障礙，都可能患上睡眠窒息症，如屬扁桃腺較大、患有肥胖症、高血壓及吸煙的男性更是高危一族。一般治療方法有正壓呼吸機，即在睡眠期間透過設備持續輸送正壓氣流保持呼吸道暢通，或可使用牙膠來擴張呼吸道，嚴重患者或需手術治療。

呼吸系統科專科醫生吳耀萍指，優質睡眠對維持整體健康尤為重要。不過，許多人都低估了睡眠的重要性，如市民長期忍受睡眠不足將增加健康風險，例好認知能力受損、壓力增加，以及增加肥胖和心臟病等慢性疾病的風險。

有機構推出全新呼吸機應對本港日益增加的睡眠窒息症個案，患者可透過應用程式紀錄每小時出現呼吸暫停次數等的數據，醫生亦可透過雲端存取患者相關數據，有助改善護理服務，降低治療後續跟進成本。