稱未肯定女童跌入路軌　議員質疑機管局淡化事件　促排查隱患

東網獨家踢爆機管局管理的機場旅客捷運系統(APM)，大半年內出現三宗嚴重事故，當中更有女童掉進列車與月台之間的空隙。機管局今日(3日)下午5時30分再發新聞稿回應事件，並指「片段顯示可能有小童曾於進入車廂時跌倒，但從片段的畫面未能肯定小童的部分身體曾掉進列車與月台間空隙。」關注事件的議員張欣宇表示，機管局目前當務之急，是繼續排查各種安全隱患並徹查事件，避免在此階段就令外界感覺局方是在嘗試否認和淡化事件的真確性。

張欣宇表示，機管局希望查明事件的真確性無可厚非，但具體的分析可以留待調查報告中詳細進行，而即使要進行詳細分析，其實相關片段從月台和車廂內兩個角度，同時展現了事發經過。他指出，將兩個鏡頭角度結合來看，唯一能够解釋就是該名女童當時身體部分掉進了月台空隙。

他解釋，首先，如果是上車時跌到平臥在地面，月台一側鏡頭一定會影到女童的下半身，其二，女童跌倒時，附近成人隨後明顯是有一個抱起女童的動作，其三，如果只是一般跌倒，附近人群的即時反應亦不會這麼大。

他強調，機管局目前當務之急，是繼續排查各種安全隱患，並徹查事件，強調應當避免在這個階段，就令外界感覺局方是在嘗試否認和淡化事件的真確性。