復旦管院公布推免招生不誠信名單　多人上榜

內媒周四（10月3日）報道，上海復旦大學管理學院近日公布推免招生不誠信名單（推免意即「推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生」，當中多人上榜。

復旦管院在官網刊發《2024年度復旦大學管理學院推免招生不誠信名單通告》（簡稱《通告》），當中4名25屆本科學生在推免選拔過程中存在極為嚴重的違反誠信行為，其失信表現嚴重影響其個人信譽並傷害到相關學院及其他申請人利益。4人本科分別來自北京大學外國語學院意大利語專業、同濟大學經濟與管理學院數理金融專業、上海財經大學外國語學院商務英語專業以及華中科技大學數學與統計學院統計學專業。

此外，另有6名同學在推免選拔工作中存在嚴重的違反誠信行為，本科分別來自中央財經大學金融學院、北京大學光華管理學院、上海財經大學商學院、北京大學經濟學院、復旦大學外國語言文學學院、北京大學醫學人文學院。據悉，這並非復旦大學管理學院首次發布推免招生不誠信名單。

近來，由於畢業生就業壓力不斷增加，不少推免生毀約的案例引發熱議。在2021年4月，某雙一流高校教授在網上透露被學生「放鴿子」的經歷，稱「學生在聯繫的時候各種甜言蜜語，山盟海誓，就差簽賣身契了，但當手握幾個offer立即變了個人，完全不考慮給招生單位和老師帶來的麻煩」。有輿論建議建立更科學的補錄機制，增加學校的選擇權；或是建立及時的信息反饋機制，允許學生在一定期限內提出反悔。