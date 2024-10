八鄉14歲單車男捱車撞　校服染血重創昏迷　P牌司機激動報案

昨日(4日)八鄉治河路發生交通意外,14歲單車男捱撞重創!有事發後的現場片段曝光,顯示身穿校服、背着書包的單車少年飛墮路邊草叢,口鼻噴血且白色校服恤衫染血,身旁一名相信是肇事P牌司機的男子,眼見男生紋風不動,趨前跪地查看後發現他傷勢嚴重,可能當場身亡,遂一邊用英語報警,一邊大嗌:「Oh My God!He is bleeding!」(噢!我的天,他在流血!)「I killed the kid.」(我殺了該名少年)。「Oh! I'll go to jail!(噢!我會坐監!)」

期間,有途人赫見意外,有人形容傷者「好細個咋喎!」又問P牌司機「call咗白車(救護車)未?」司機即以廣東話回應稱「call緊」,未幾司機向接線人員說明事發地點,又大嗌「Somebody get an ambulance fast!(快點找人派救護車來!)」。此時司機情緒仍然激動,並驚呼「I'm screwed!(那我就完了!)」

其後,有途人叫司機「Relax! Don't worry!」(放鬆,不用擔心!)並協助截停駛至的貨車以免再生意外。另有女途人同時報案,稱「個(私家車)司機其實同你哋(接聽報案人員)傾緊喇!」片段至此完結。

事發於昨日(4日)下午4時許,一輛掛有P牌的私家車,沿八鄉治河路往元朗方向行駛,當駛至近關帝廟時,司機懷疑收掣不及,私家車撞向一輛由車頭左至右駛過的單車,單車上一名14歲少年,捱撞飛墮數米外草叢頭部重創。他由救護車急送博愛醫院搶救,其後恢復呼吸脈搏,再被轉送至屯門醫院救治後情況危殆。