八鄉14歲單車男捱車撞　校服染血重創昏迷　P牌司機激動報案

昨日(4日)八鄉治河路發生交通意外，14歲單車男捱撞重創！有事發後的現場片段曝光，顯示身穿校服、背着書包的單車少年飛墮路邊草叢，口鼻噴血且白色校服恤衫染血，身旁一名相信是肇事P牌司機的男子，眼見男生紋風不動，趨前跪地查看後發現他傷勢嚴重，可能當場身亡，遂一邊用英語報警，一邊大嗌：「Oh My God！He is bleeding！」(噢！我的天，他在流血！)「I killed the kid.」(我殺了該名少年)。「Oh! I'll go to jail!（噢！我會坐監！）」

期間，有途人赫見意外，有人形容傷者「好細個咋喎！」又問P牌司機「call咗白車(救護車)未？」司機即以廣東話回應稱「call緊」，未幾司機向接線人員說明事發地點，又大嗌「Somebody get an ambulance fast!（快點找人派救護車來！）」。此時司機情緒仍然激動，並驚呼「I'm screwed！（那我就完了！）」

其後，有途人叫司機「Relax! Don't worry!」(放鬆，不用擔心！)並協助截停駛至的貨車以免再生意外。另有女途人同時報案，稱「個(私家車)司機其實同你哋(接聽報案人員)傾緊喇！」片段至此完結。

事發於昨日(4日)下午4時許，一輛掛有P牌的私家車，沿八鄉治河路往元朗方向行駛，當駛至近關帝廟時，司機懷疑收掣不及，私家車撞向一輛由車頭左至右駛過的單車，單車上一名14歲少年，捱撞飛墮數米外草叢頭部重創。他由救護車急送博愛醫院搶救，其後恢復呼吸脈搏，再被轉送至屯門醫院救治後情況危殆。