東方日報A1：院舍派藥頻犯錯　長者食瀉藥止屙

本港人口老化，數萬名長者居住在安老院舍，但社會福利署向立法會提交的「安老院的藥物管理」文件卻指出，過去5年，持牌安老院涉違規的個案有549宗，當中103宗個案被定罪，社署雖指涉及藥物管理的個案只佔少數，但沒公布具體宗數，僅指會加強「保健員進階課程」的相關培訓。有老人科醫生坦言，院舍長者每次在公立醫院覆診後，都會帶回大包小袋的不同藥物，需由院舍護士或保健員跟進分配，但院舍保健員不具有專業藥物知識，普遍均「立立亂」，直言藥物錯亂的根源在醫院及政府，「唔好將公立醫院的問題變成院舍的問題」。議員則指，當局需加強保健員和護理員的訓練，以提高安老院護理工作人員對藥物的認識。

立法會福利事務委員會本月14日將召開會議，討論安老院藥物管理方面持續採取的措施。當局文件透露，社署安老院牌照事務處定期巡查院舍，過去5年，牌照處每年平均巡查安老院約5,600次。安老院因違規被警告的個案共有549宗，被定罪的個案則有103宗，當中涉及藥物管理的個案只佔少數。

文件沒有談及具體藥物管理犯錯的詳情。惟有家屬向本報透露，曾發現院舍管理長者藥物「很亂龍」，如長者服用高血壓藥物會有尿頻問題，覆診後曾被調整藥物，但家屬發現長者其後尿頻問題未減、血壓藥分量過多；也有家屬發現長者有腹瀉問題，但長者食用的藥物卻既有止屙藥，又有減少便秘具輕瀉成分的藥，結果長者腹瀉問題持續多時。

當局指，社署聯同衞生及醫院管理局於2018年8月發出新修訂的《院舍藥物管理指南》，社署亦要求院舍應安排接受訓練的員工（例如護士或保健員）負責按醫囑備藥，惟相關人員如何監管、醫院與院舍間的藥物管理溝通如何加強，卻未見提及。社署僅稱，今年4月已將「院舍員工培訓資助計劃」延長3年，全數資助全港所有安老院和殘疾人士院舍的主管、保健員和護理員修讀資歷架構認可的訓練課程。至今年6月底，共有521名在職保健員修讀計劃下的「保健員進階課程」，內容包括藥物基本知識、藥物管理及質素保證機制等，涉及開支約310萬元。

老人科專科醫生佘達明表示，院舍長者每次在公立醫院覆診後，都會帶回大包小袋的不同藥物，需由院舍護士或保健員跟進分配，但院舍當刻要再處理病人從醫院帶回來的藥物，普遍均「立立亂」，無甚章法，甚至偶有出錯，院舍都感到很大壓力。他認為，公立醫院的當值醫生要處理太多病人，公立醫院與院舍甚少溝通，所以對於長者出院後「食咩藥先啱」，院舍的護士或保健員是「好難問到醫生」。

被問到社署牌照處向院舍發出警告信，指院舍必須遵照正確程序管理和協助住客使用藥物。佘坦言「唔好將公立醫院的問題變成院舍的問題」，斥社署給予院舍警告信是「做門面嘢、交功課」，認為保健員亦未必具有專業知識，當局應該要增加外展醫生到診所服務人次，坦言「長者當下應該食咩藥，無人會清楚過醫生，連護士都唔清楚」，其次醫生應該避免重複或不必要藥物，減少病人可能因為太多藥物而存放混亂的問題。

立法會議員葛珮帆表示，近年社署巡查密度雖有增加，發出予院舍的警告信亦有所增加，認為署方會繼續改善院舍的情況。提到會否增加外展醫生的人手，她則認為現時問題在於本港醫生人手不足，要增加外展醫生都是「唔現實」，認為要加強現時保健員和護理員的訓練，提高護理人員對藥物的分類、劑量等知識及服務質素，以及提供藥劑師服務給安老院舍，以解決院舍服藥方面的問題。

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