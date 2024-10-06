患早期腦退化　萬計長者不自知

人口老化帶來老人病問題，香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系郭志銳昨日引述政府統計指，2023年本港65歲以上長者佔香港整體人口21%，即有157萬人，而中大早年進行的一項調查就指，每10個70歲以上的長者，便有一名長者患有腦退化症，且大部分為早期病症，亦未獲診斷，郭志銳形容，香港已成「超級老齡化」社會，估計有數以萬計長者患有早期的腦退化症而不自知，呼籲政府培訓更多社區家庭醫生，協助診斷及治療該病症。

郭志銳指出，現時診斷及治療腦退化症要靠專科醫生，惟政府專科輪候時間甚長，私家專科診治費用又不菲，令很多長者或其家人卻步。加上症狀不明顯，長者未必會意識到自己患上該病，就算意識到，也未必肯承認。然而，及早診斷對紓緩腦退化症尤為重要，因為藥物可以幫助患者減慢認知退化的速度，愈早用藥，效果亦會愈好。提早診斷，亦能讓病人及其家人作心理準備。因此，他建議政府培訓更多社區家庭醫生，協助診治有關老人病症。

若早期腦退化症人士可維持健康生活，包括社交、定期運動、飲食健康、睡得好、心情愉快等，他相信會對長者維持認知能力有幫助。身邊人若能提早得知長者患有認知障礙，則應多留意他們日常生活，提防意外，例如在廁所安裝扶手、聘請工人看管長者等。他又建議懷疑有腦退化症的人士，可透過網上認知測試應用程式「EC screen」作初步評估，程式會提供一站式服務，讓有需要患者得到所需支援。