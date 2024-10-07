港人日本自駕炒鑊甘　租車公司：係馬路炸彈！

港人出名熱愛旅行，不少人更是愈玩愈「招積」，玩起了自駕遊，日本就是其中一個熱門自駕遊地點，不過玩得招積的同時，亦不時爆出不自量力炒車事件。《東呼即應》近日發現網上瘋傳一段影片，一班據悉來自香港到沖繩自駕遊的年輕男女，竟然將車頭撞至嚴重損毀，事後還要開開心心拍合照，有人還扮作血流披面地「打卡」留念。有涉事者留言「一趟旅行不出意外就出意外」，結果被不少人批評「影衰香港人」。有人則擔心「真係遲早全日本租車公司落閘唔租畀香港人」。

其實當地近年發生不少自駕意外，包括一名港女司機在4日行程中，竟撞車3次，而且「一次比一次大鑊」，最後將車剷落山坡草叢告終；亦有台灣旅客在石垣島租車出外遊玩途中意外撞毀車輛，其後更棄車不顧而去。受事件影響，該租車公司事後於官網上發表緊急公告，指未來將考慮不再租車給台灣人了。

《東呼即應》請來在日本開辦租車公司的港人分享自駕遊的貼士。在大阪開設租車公司已6年的港人Alan表示，其實來自日本以外地方的租車客發生交通意外已經累積了不少個案，當地的社交傳媒已經逐漸認為，若隨便租車給外國人，因外國人不理解日本的駕駛文化，亦不理解交通規則，擔心他們成為「路上炸彈」，這已經成為了一個社會問題，不知何時爆發出來而已。

Alan續指，近年來日本自駕遊的港人，基本上佔大多數，而租車時他亦表明不會租予新牌人士，駕駛經驗至少要超過兩年，某些車種亦不會給新手駕駛。他又分析不少港人到日本，會以練車的心態來「玩玩吓」，就算出了意外亦得過且過，結果意外變相增多。他指很多「新牌仔」透過租車公司練習自己駕駛技術，但可能忘記了日本的交通規則與香港有所不同，路面情況雖然沒有香港般繁忙，但亦有很多不知道的危險會發生，換言之這些新牌仔就成為了日本道路上的「計時炸彈」。

保險業界則提醒，港人經常以為自駕遊買了保險，出了甚麼意外都有保險，但其實假如駕駛者違規在先，例如超速衝燈而導致意外發生，隨時要「倒貼」賠償給受影響單位。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，如以違規來說，當該行為是蓄意，或是惡意而導致損壞來說，保險不會承擔有關責任，而所有造成的意外損壞或者財物損壞，是要駕駛者承擔責任的。其實一般的租車公司，現在很多時候都會看一下駕駛者的年齡、駕駛經驗等，當地覺得年輕人風險這麼高時，可能他們會在保險金額要求多一些、要求他的按金也要多一點。故沖繩的事件會影響到當地租車公司，在考慮香港年輕人租車時審核會更嚴謹，或在租車合約列更嚴謹的條款。

藝人吳業坤指，他每次去日本旅遊都會駕車，相信日本人較港人禮讓些，會以行人為主，不過香港人比較性急，見到可以快過對方，就會先駕車駛過。他指這樣不太好，最好是確認百分百安全才轉彎，始終不是自己熟悉的地方，不熟路時記得要開慢些。