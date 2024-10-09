電視牆塌下砸死貓 　裝修公司設計總監躹躬致歉

一名貓主昨日(8日)在社交平台發出貼文，指因裝修公司的過失，致其貓貓死於非命。貓主Chris表示，為了貓貓提供更安全舒適的環境，最近透過一間裝修公司安裝一幅電視牆，懷疑電視牆未有安裝足夠螺絲，致整幅倒塌，更不幸壓死其8歲愛貓「阿布」。貓主Chris指事發後，裝修公司不但沒有道歉，還將責任全指向裝修師傅，要該師傅賠償2萬港元。他形容「阿布」是他家人，是他生命中重要一員，「我應該怎樣才可以為我隻貓取回公道？難道我隻貓就不值得被珍惜？」，貓主Chris更上傳倒塌電視牆的照片，痛斥裝修公司工程馬虎，照片可見電視牆背後只得兩支螺栓，而牆身亦只遺下兩個嵌入該兩支螺栓的孔洞。

涉事裝修公司的工程總監於今日(9日)凌晨在網上交代事件，指公司從來沒有發生類似事件，當收到電視牆塌下導致一隻小動物死亡，公司隨即派員到場了解，為客戶清理及重組維修，但當時客戶非常哀傷，拒絕有關安排，負責安裝的師傅接報到場，獲悉事件後向客戶作出致歉，並提出以2萬港元作賠償。工程總監指意外後，公司同事情緒亦受到影響，出現失眠徵狀，並強調「冇人想今次事件發生」，更鞠躬向客戶致歉。