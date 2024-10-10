新資本投資者入境　半年獲近600宗申請

政府在今年3月推出「新資本投資者入境計劃」。根據投資推廣署向立法會提交的文件指出，截至今年9月，該計劃已接獲579宗申請，若全數獲批，預計可為香港帶來超過173億元資金，增強香港資產和財富管理業的發展優勢。

「新資本投資者入境計劃」容許合資格人士透過金融資產投資移民香港，申請門檻為3,000萬元，其中2,700萬元須投資於「金融資產」和「非住宅房地產」，額外的300萬元則需要投資於特定的「資本投資者入境計劃投資組合」。文件指該計劃可以進一步豐富人才庫和吸引新資金落戶香港，增強香港資產及財富管理和相關專業界別的發展優勢，以及支持創新科技產業的發展。投資推廣署負責審核有關申請是否符合財務規定，並向不同商會、國際持份者及家族辦公室推廣計劃。

文件又指投資推廣署在今年首9個月完成的470個項目，較去年同期增長約57%，預計帶來的直接投資額超過478億元，並在有關企業設立或擴展業務的首年，合共創造超過6,100個職位。首5個來源地分別是內地（240個）、美國（44個）、英國（22個）、法國（21個）和新加坡（21個）。而首5個行業分別是創新及科技行業（108個）、財經及金融事務、金融科技及可持續發展行業（102個）、家族辦公室（72個）、旅遊及款待行業（50個）和商業及專業服務行業（43個）。

為了解個別企業的服務需要和營運情況，投資推廣署亦透過「初創企業統計調查」及與政府統計處進行的「有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」，了解香港初創企業生態和有香港境外母公司的駐港公司的最新情況。相關的年度統計調查已展開，今年的調查結果預計於年底公布。