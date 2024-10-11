亞洲龍舟錦標賽一連三日觀塘海濱舉行　大會料帶動九龍東經濟

第15屆亞洲龍舟錦標賽今日(11日)起一連三日在觀塘海濱舉行，是相隔28年後賽事重臨香港，吸引13個國家和地區、共800名龍舟建兒參賽，當中港隊派出超過100名運動員出戰。有港隊代表認為，在觀塘海濱比賽有望引起市民注目，期望比賽令更多市民接觸龍舟運動。大會表示，賽事期間觀塘區酒店爆滿，料可帶動九龍東經濟。

港隊代表鄒紫欣率先與隊員於今早的2,000米混合錦標賽取得銅牌。她認為，今次在觀塘海濱參加龍舟比賽是很好的經驗，能讓龍舟比賽更受注目，讓更多市民接觸龍舟運動，她亦十分滿意這次參加2,000米賽事的成績。她提到，很多龍舟運動員都是業餘或課餘參加，希望透過今次主場比賽，讓政府更加支持龍舟運動，讓龍舟向專業運動發展。

另一港隊代表陳駿霆、林兆龍和蘇文浠均參加U24青少年組賽事。陳駿霆表示，大家在1個月前開始集訓，希望能夠爭取好成績；平時多在城門河訓練，而觀塘海濱的水深和環境更適合龍舟比賽。林兆龍則表示，這次比賽有主場之利，大家對環境都較熟悉，有助他們發揮。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂表示，以往本港因欠缺合適的場地，較難籌辦國際化龍舟賽事，感謝九龍東的配合，將觀塘海濱公院設為一個國際賽場，令亞錦賽能重臨香港。他續指，據知賽事期間觀塘區的酒店全部爆滿，相信有助帶動九龍東的經濟。他形容，今次賽事是一個試點，為2027年本港承辦世界龍舟錦標賽作更好的準備，而世錦賽能夠雲集3,500位運動員，對吸引旅客及刺激香港經濟有更大作用。

亞錦賽每兩年舉辦一次，賽事設100米、200米、500米及2000米共4個距離，並設有公開組、混合組及女子組，今屆賽事亦特設U24青少年組。賽事舉行期間，觀塘海濱將設有觀眾席，讓市民近距離觀賞賽事，亦設有具中國傳統特色的攤位遊戲。場地開放時間為每日上午10時至下午5時，免費入場。