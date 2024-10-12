議員盼《施政報告》着墨青年置業　建議調整公屋居屋比例助上樓

新一份《施政報告》下星期三(16日)公布，多名議員期望當局能提出協助青年置業的政策。議員郭偉強表示，現時私樓對青年來說仍難以購買，資助出售房屋亦猶如「參加大抽獎」，令部分青年被迫「躺平」，希望提倡青年置業助他們「上車」；而議員梁文廣則表示，每次居屋都會有僧多粥少的情況，建議調整出租公屋與出售資助房屋的比例，以增加資助房屋的佔比。

郭偉強出席電台節目時表示，私樓對不少青年來說是「遙遙無期、望塵莫及的事」，而要購買資助出售房屋亦存在不確定性，令青年人被迫「躺平」，其政黨提倡青年未來置業計劃，希望可以藉此協助青年人儲蓄一筆首期，早點做好人生規劃，輕鬆「上車」。

梁文廣則表示，認同要協助青年儲蓄置業，他指出每次推出居屋時均有超額認購的情況，未來應思考如何推動房屋政策，並建議可調整出租公屋與出售資助房屋的比例，加上未來5年或10年的公營房屋供應量比原先預計多，現時是合適時機調整比例。私樓方面，他建議政府可以考慮為「家有初生」的家庭提供稅務優惠。

不過，議員林琳認為部分青年或許沒有生育打算，也不計劃結婚，認為青年決定是否「躺平」的關鍵在於對未來有否希望。她說，在置業之前青年宿舍是一個體驗及喘息空間，而政府近年推出的政策例如青年宿舍、創業計劃，能夠讓青年人感受到希望，效果不錯。