重陽節連假尾聲　北上市民提早中午回港避人潮

今日（13日）是重陽節長假期最後一日，中午陸續有零星港人提早回港，以避開人潮。謝太太一家四口於重陽節長假期3日到深圳及長隆玩，她表示「香港人多」，因此趁小朋友放假，帶小朋友到內地。她續指一家四口到內地遊玩3日，大約用了3千至4千元人民幣(約3,300至4,400港元)。謝太太認為用相若的金額，難以在香港玩得如此盡興，「香港消費太高，地方選擇又少，都有時會上去玩。」

黃先生於假期帶小朋友回鄉下探望親戚，與親人團聚，又會去露營。他表示3日用了大約3千至4千港元，並特意於今日提早回港以避開人潮。梁先生由澳洲回港再到內地探親戚，「返咗佛山、珠海、深圳。」他表示在疫情後都甚少回港，剛好小朋友有假期，便帶小朋友回鄉，他又指之前有留在香港一天，「促進下你哋消費吖嘛，去下迪士尼。」而香港最近流行熊貓，但梁先生就坦言興趣不大，「要睇吓先，有冇時間，今晚機又走喇，」

旅客李先生今日來港參加一個與電子消費相關的展覽，他表示從事相關行業，所以是次行程亦是工作為主。他近年已甚少來香港玩，「細細個嗰時嚟香港會話玩，依家都係嚟工作多，冇話有咩分別，可能(香港)都唔係話特別多野玩。」