邵家輝指北上及網購致業界競爭力不足　邱達根冀政府支援創科

剛過去的10.1長假期市面上較為熱鬧，但仍有大型零售連鎖店即將結業。批發及零售界立法會議員邵家輝今日(13日)接受電台訪問時表示，在疫情復常後香港各界很努力，但全球經濟均非常艱難，而過去本港倚重遊客來港的消費模式改變了，遊客不再以購物為主。另外，因香港市民北上，加上現時網購盛行，業界的經營成本，包括租金、人手亦不足，令本港業界競爭力不足，亦令不同的商戶對往後的展望和策略都有所調整。

被問及現時許多店舖同時開設綫上綫下渠道，然而較多商戶稱實體店難以經營但依然維持綫上業務，關注現時店舖的的營運趨勢情況。邵家輝則引用朋友的言論指，「這個世界沒有倒閉的行業，只有倒閉的企業」，他舉例五千年前在賣花生，而現在或通過手機售賣，貨物亦變成花生糖、花生醬。他表示消費者始終要買，但是會經過多種途徑買，如綫上、綫下、北上，因此建議業界要好好拿捏市場，及思考如何尋找不同客源。

不過邵表示，業界反饋今次10.1長假期情況較5月長假期好，不止人流更多，銷情也較好，如化妝品、電器產品均有輕微升幅。惟因為金價升逾20%，留意到今年的銷情一般，傳統的珠寶業則面對較大挑戰，但他評估今次長假期會比7、8月較好。

新一份施政報告本周三(16日)發表，有酒業界人士關注烈酒稅會否有下調空間，甚至撤銷。邵家輝指，因現時烈酒稅為100%，過去令業界發展有障礙，因此他和業界均希望能將烈酒稅減到20%。他舉例紅酒貿易方面，紅酒稅在07、08年減到0%後，令更多市民向往；亦有更多人可以參與到紅酒生意中，同時提供不少就業崗位；而香港也變成其中一個紅酒中心，貿易額對香港的經濟帶來其他幫助，帶動香港的餐飲、酒吧變旺。他又提到，紅酒方面當年因減到0%，導致當時有很多人衝入市場，令部分批發商手忙腳亂，因此建議烈酒稅減到20%，更直言「以宏觀而言一定是好的，令香港的優勢變得更强。」

另外市場其中一個關注點在如何振興經濟及有何良策，邵家輝表示，在中短長期發展中，建議政府在長期方面，在創科、創新方面投放更多資源；中期則在東盟「一帶一路」打開更多貿易口；而短期發展則必然為遊客來港消費，「因為他們立即收錢，旅客飲食、零售、供應服務等，即時見效」，他亦指要舉辦更多大型活動，啟德體育園明年啟用，可舉辦大型演唱會，若找到國際巨星來善用，則帶來高消費群，不僅本地市民，內地或東南亞城市的遊客都會來玩。另外，在會展方面，香港本身有實力，故要繼續强化，邀請一些「朋友」舉辦展覽；接下來的聖誕亦是一個機會，故提醒當局要提早宣傳吸引遊客到來。

科技創新界立法會議員邱達根接受電台訪問則表示，希望政府延續過去幾年對創科界實行的不同政策，當中人工智能、生命科技等因支援或政策開了一個不錯的頭，故希望今年繼續有更多著墨。他又希望經濟的高低，不會影響對科技的投放，因為該類工作不是一兩年便能做好，是8至10年的工程，是很長遠的投放；另外科創投資方面，尤其早期項目的投資放慢了很多，希望政府在這方面有更多措施支援投資領域。

邱達根亦表示，未來香港創科發展需視乎香港是否有決心、能力進行長期投放，以及社會要有共同的方向，而政策的不一致性可能是最大的挑戰。另外，在吸引人才方面，除吸引外來人才，本地培養是將來的方向，令本地人才願意學習、願意入行。他又指，近兩年本港的高小也加入了編程，初中亦加入很多AI模組，這些課程對學生來說，提早了他們對這方面的認知或學習，令他們有一定的基礎。