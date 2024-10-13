汕頭女子無端成近4億人民幣貸款擔保人　原是重名誤報

廣東汕頭市一名女子近日發現自己成為一筆逾3.96億元人民幣（約4.4億港元）貸款的保證人（擔保人），但她從未為他人擔保，也不知情。女事主李素芬長期在廣東經商和生活，竟發現徵信紀錄顯示為某公司從上海一間貸款機構擔保借貸，自己對此也感到一頭霧水。涉事上海華瑞銀行解釋，事因是信貸人員操作失誤造成徵信誤報。

內媒上周六（12日）報道，李女今年3月需向朋友借貸一筆大額款項，到銀行查詢自己的徵信紀錄時，發現在不知情下成為上海理業供應鏈管理有限公司的保證人，多次從上海華瑞銀行貸款。李女的家人表示，她曾與涉事銀行聯絡，查閱相關的貸款合約，發現身份證等資料無誤，疑是銀行錯誤登記造成，目前已向金融監管部門反映相關情況。

上海華瑞銀行工作人員回應，此次事件為因同名客戶「李素芬」的徵信信息報送過程中，由信貸人員操作失誤造成誤報，該情況與主業務借款人上海理業供應鏈管理有限公司完全無關，已於上周三（9日）及時完成信息糾正。內媒曾向涉事借貸公司詢問借款保證人是否有誤的情況，工作人員表示這是不屬實的，隨即掛斷電話。