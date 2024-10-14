東方日報A1：公交電動化無期　市民焗長吸廢氣

本港環保政策多阻滯，港府原定在今年上半年內制訂的全港公共巴士和的士綠色轉型路線圖和時間表，惟至今仍然無影。當局解釋制訂相關方案過程複雜，尤其溝通、技術問題，最新目標在今年內公布。關注團體大感失望，批相關問題並不「新鮮」，只視乎當局有多大意願推動。至於公共交通電動化亦無期，市民要長期吸廢氣，其中的士業界直言電動的士充電設施仍未落成，坊間充電又貴，阻礙業界換車，大呻：「政府講出嚟嘅嘢好多，但做出嚟嘅就仲未見到。」

港府去年《施政報告》提出在今年上半年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，直至今年3月仍對外宣稱此目標。局方在5月仍稱正與的士業界、專營巴士公司及車輛進口商等商討確保不影響交通運輸服務下有序地完成綠色轉型，路線圖和時間表在新一份《施政報告》前夕仍未公布。 環境及生態局向本報解釋，本港公共巴士及的士數量龐大，且對市民日常出行十分重要，要制訂相應的綠色轉型方案，過程複雜，其中與業界的溝通、相關技術尤其是車輛型號及充電設施的發展和配套等因素是順利轉型的關鍵。局方正在敲定切實可行的方案，目標是在今年內公布相關路線圖。環境局局長謝展寰曾指，期望至2027年共引入700輛電動巴士及3,000輛電動的士。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋對路線圖和時間表遲遲未出台表示失望，指車輛佔本港碳排放量達20%，亦是市民出行必會見到，很影響大眾對政府推動減少碳排放的觀感。港府早年推出路線圖時，已得悉普及化面對基建及技術問題，至今相關困難似乎仍未克服。他認為重點在於港府有多大意願去做，尤其轉型時需投入龐大資源，如提供資助予業界及改善配套。內地已大舉投資氫能，本港更有條件加速轉型，建議當局善用綠色金融的機遇，將所集資金投放在巴士、的士電動化上，又說汽車電動化有助改善空氣質素等，長遠減少相關疾病，計及公共衞生開支，「是值得投資的」。

的士小巴商總會會長周國强則批評，位於西貢、觀塘、的士專用充電站至今仍未投入服務，現時電動的士依賴在私人停車場及部分政府停車場充電，但前者收費高昂，甚至較油電混能的士貴，舉例快速充電站一般每度電3元，一度電可行走約5公里，但行走同樣距離的傳統的士只需約0.6元，混能的士更只需0.3元，最平與最貴相差達9倍，而未來電動的士仍面對電池回收的困難，令業界失誘因轉車，待收費較廉的專用充電站落成才會考慮。

環境局轄下的新能源運輸基金資料顯示，基金最新共資助引入43輛電動的士、一輛非專營雙層公共巴士、42輛單層非專營巴士。根據巴士公司資料，九巴車隊目前有82輛電動巴士，包括52部雙層電巴。該公司坦言擴展電巴車隊涉及額外財政負擔，需要政府補貼。城巴則分別引入電動及氫能巴士，又計劃今明兩年再大量採購電動巴士，並至少引入5輛氫能巴士，目前不會再購入新的柴油車，但稱長遠需加車費應對上漲的開支。

■記者陳澋俊

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