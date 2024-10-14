借AI換臉技術發展網戀設投資騙局　拘骨幹等27人揭一年狂呃3.6億

上周三(9日)，執法部門採取代號「暗語」的行動，成功搗破一個本地詐騙集團設於紅磡一工廈單位的跨境詐騙中心，並以涉嫌「串謀詐騙」及「管有攻擊性武器」拘捕21男6女(21至34歲)，當中包括該集團的重要骨幹成員。該部門留意到，案中被捕人士均相對年輕，而且有為數不少的人具高學歷背景，相信因而有助集團利用電腦網絡及不同社交平台犯案，而案中受害人遍及內地、台灣、印度、新加坡及馬來西亞等地，騙款總金額超過3.6億港元。

初步調查得知，涉事單位面積約4,000呎，估計已運作約一年。集團以工廈單位低調運作，不論門面設計、裝修及設備用品，均與一般公司的辦公地方無異，犯案手法明顯較一般騙徒更有系統。

根據調查，集團內部分為不同部門，負責處理不同工作，並會提供專業培訓，甚至製作訓練手冊，提供講稿予集團成員，令他們學懂專門的詐騙話術，毫無憐憫地利用受害人的真心，進一步搜刮他們的血汗錢；與此同時，骨幹成員得以坐享其成，每日過着奢華生活。

集團招募本地大學主修數碼媒體的畢業生作為科技專員，又夥同海外詐騙分子及IT專才，建立虛假的虛擬貨幣投資平台，行騙時以網上情緣作為開始，成員與受害人在社交平台初步接觸後，向對方傳送透過人工智能(AI)科技產生的照片，將自己塑造成外形、性格、學歷、職業等不同方面均條件吸引的人士，引誘不同地區的男性「落疊」。

調查人員解釋，騙徒使用深偽技術（Deepfake），在發展網上情緣期間，即使雙方有進行視像對話，受害人仍以為自己與一名條件優越的女性發展愛情關係，誤認對方是可持續發展的理想對象，繼而慢慢放下戒心。

此時，騙徒才透露自己的投資技能，以虛擬貨幣投資作為幌子，欺騙受害人進行大額網上投資。期間，騙徒會向受害人展示偽造的獲利交易紀錄，訛稱投資已產生可觀利潤，甚至開始與受害人談及未來，製造幸福假象，誘使受害人乘勝追擊，加大投資。受害人直至發現無法提取本金及所謂利潤，方知受騙。

執法部門在今年8月收到情報，經初步調查後，得悉該集團是由一批具三合會背景的骨幹成員操控，並以公司模式營運，將業務分成不同工種，包括訓練、詐騙行動、技術支援及會計庶務，其組織嚴密，分工明確。

訓練部除了為詐騙人員提供培訓，亦需要負責招攬人手，他們會透過不同社交平台，以文員、打字員等工作崗位作招聘。由於行騙時可能需要接觸操英語或普通話等語言的人士，又需要知道如何在社交平台作業，以及對虛擬貨幣有所認識，故此集團在招聘時往往會選擇年紀輕、學歷高的人士參與。

就案中被捕人士而言，當中16人有中六以上程度，更有6人是本港知名大學的畢業生。該批求職者見工成功後，集團會告知公司的真正「業務」，但是他們仍被金錢蒙蔽，並於騙案得手後分得4成佣金。

集團會在吸納新血後提供培訓，除了每人分發一部手機作「工作」之用，又會派發訓練手冊，教導他們如何設定悲慘背景，例如詐騙員可以聲稱公司業務在疫情期間受重創，其前度男友又與閨密出軌，擸走所有血汗錢；幸好他有投資虛擬貨幣的能力，令生活得以重回正軌。另外，教材亦會為如何設定自我形象提供指引，其中一項是將年齡設定為比受害人大3至6歲，使客戶容易有依賴感。

求職者在受訓後加入行騙，他們會被分成數支隊伍，並有專屬隊名，而具有黑幫背景的集團骨幹擔當隊伍領導者，負責監督工作情況，並於成員面對「樽頸位」時加以指點。當受害人開始上當，成員會將客戶交予上線再作發展；上線隨之制訂溝通策略，再於適當時候介紹虛擬產品。為鼓勵成員建立歸屬感及上進心，集團亦設立業績龍虎榜，用相對較高的分佣獎勵榜上人員，鼓勵他們尋找下一位受害人。

另外，集團的會計庶務人員專職處理日常運作，包括集團成員的分紅數額、騙款去向及為所有人安排「出糧」；技術支援人員除了建設虛擬貨幣平台，日常會從事網上監察、帳項管理等工作。而為提高行騙可信性，支援人員會開設海外ip地址，令受害人以為騙徒與他所身處的地點非常相近，令受害人容易在對話間產生興趣和信任。案中27名被捕人士大多為男性，他們可以在技術支援人員的協助下改變樣貌、聲音及打扮等，並與受害人進行視像通話，使對方深信不疑。

經過近兩個月調查，警員鎖定詐騙中心位置及集團骨幹身份，並且動員逾百人採取拘捕行動。行動中，警員檢獲大量證物，當中有過百部手機、多部電腦、伺服器，以及部分懷疑犯罪得益，包括超過20萬港元現金、屬於集團高層成員的奢侈名錶等；另於其中一名小隊隊長的寫字樓內搜出鐵通、鐵錘等武器。今次行動相信已瓦解該集團，不排除之後會有更多人被捕。

根據紀錄，今年1至7月，執法部門一共接獲超過2.4萬宗騙案，當中有近4分之一是發生於新界南區；就投資騙案方面，一共錄得約2,700宗，佔整體騙案總數約1成，但其損失金額高達17億港元，案件宗數及騙款額對比去年同期均有所上升。