油麻地駕電動滑板車搭載女童　69歲翁涉5罪被捕

執法部門近日留意到網上片段，顯示一名男子駕駛一輛懷疑電動滑板車，乘載一名女童在油麻地新填地街行駛，並涉嫌違反交通標誌駛入窩打老道。

警員主動展開深入調查，於今日(14日)上午約7時40分在油麻地廣東道拘捕一名69歲本地男子，涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」。被捕人已獲准保釋候查，須於11月中旬報到。

早前有網民上載「車Cam」片，顯示時間為上周三(9日)下午3時許，拍攝私家車停於油麻地窩打老道與新填地街交界燈位等候轉燈。期間一名男子駕駛電動滑板車沿新填地街駛至，而車上更載着一名女童，於上址十字路口右轉入窩打老道，再沿慢線左轉，逆線進入上海街。

執法部門重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。