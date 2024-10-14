外遊失護照點樣自救　遊日達人教路唔使愁

日本有不少商店買滿約5千日圓便可以退稅，只要帶上護照就可以享受旅客優惠。不過早前有網友到京都「血拼」後，拿出護照供店方辦理退稅手續時，店員竟然誤將他的護照給了另一個客人，網友不知所措急報警求助，還因此行程大亂。《東呼即應》就此請教了遊日達人和保險業人士，於外地旅遊期間遺失護照後，應怎樣補辦及申索等問題。

上月有網民在社交平台上發文，指在日本京都的大型連鎖服裝店免稅櫃台結帳時，店員竟錯把其護照交給了另一客人，護照因此丟失，最後即使報案求助也無法尋回，結果苦主只好在當地重辦證件，令原定行程也被迫告吹。雖然「意外」沒人想發生，但若然外遊時丟失護照，大家又是否知道正確程序該怎樣做？

有帶團經驗的「日本通」旅遊達人周奕瑋(Jarvis)表示，如果在旅行期間遺失了護照，不同國籍的護照有不同做法，但一般來說都是要先去當地警局報案，他們會發出一份文件，證明你遺失了護照。以特區護照為例，只要拿着該份文件到中國駐當地使領館，申請一個臨時用的旅行證，供返回香港用，返港後則要重新申請護照。

申請臨時旅行證一般需要4至5個工作天，如果有緊急需要，也有方法可加快處理。以日本為例，中國駐日本大使館總部在東京，其他辦公室只設在大城市，例如大阪、札幌、福岡等，若然在較偏僻地方遺失護照，可能便要回到以上大城市才能辦理旅行證。

Jarvis建議要把護照、身份證及駕駛執照分開存放，即使遺失當中其一，也不會完全失掉身份證明文件。另外可以拍攝護照，並存放手機中，因為當要填寫資料時，也不用拿出護照，不用擔心填完資料會遺失或忘記取回。旅客亦可以帶兩份護照影印本隨身去旅行，因為若全部證件都遺失，去辦補領證件時會有幫助。

香港專業保險經紀協會副主席陳潔芝則指，如果在外遊期間遺失了護照，一般旅遊保險也會承保，會賠償補領旅遊證件的費用和賠償額外的住宿費及交通費。不過，不同保險公司及保險計劃，賠償金額也有不同，由數千港元至數萬港元不等。如需要申請索償，第一需要在當地警署或相關機構報失，有由他們發出的報失報告；另外要有相關單位發出的補領收據，如需額外住宿，要有酒店費用及更改機票，或額外補買機票費用的文件。

陳潔芝又稱最多個案是遺失行李，尤其是轉機旅客，託運行李常被留在中轉機場，旅客經常要花大量時間等待航空公司尋回行李，故建議可預先在行李中放入自備的GPS追蹤器，便能用手機準確掌握行李位置。陳續稱酒店房亦是經常遺失貴重物品的地方，尤其是酒店夾萬，不少旅客都會把護照及現金放進去，但離開酒店時卻忘記或遺漏夾萬中的東西，故建議每次退房前，都習慣打開夾萬才離開。