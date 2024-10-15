藝人支持圍台軍演惹議　賴清德開會應對被質疑擺拍

解放軍東部戰區周一（14日）舉行圍台軍演期間，台總統賴清德緊急召開國安高層會議指示相關部會應對，惟國安會前副秘書長楊永明質疑開會照片是「擺拍」。與會的行政院長卓榮泰周二（15日）喊冤，強調完全不知道有人在拍照。

台灣海委會主委管碧玲周二發文指，大陸圍台軍演無疑加劇了台海地區的緊張局勢，又認為兩岸關係已是印太區域國際關係的核心。台外交部發言人劉永健同日強烈譴責陸方再次挑戰以規則為基礎的國際秩序，嚴重破壞區域和平穩定，強調台海是國際水域，絕非陸方宣稱的內海。大陸海警另發布繞行台灣的路徑時，稱這次軍演特別繞台劃出一顆巨大愛心，特別以繁體字寫上「巡航都是愛你的形狀」。有台灣網民則指「根本恐怖情人」。

另外，台灣藝人歐陽娜娜、歌手張韶涵等轉發報道支持大陸圍台軍演，台文化部長李遠周一表示覺得難過，質疑「藝人到底是發自內心，還是不得已」。他稱在大陸言論比較不自由，希望藝人不要在言論上或哪方面被利用，又指台灣不會讓人寫下對於台灣多麼忠心，「我家門口有人插個五星旗都可以」。