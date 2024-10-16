追查找換店洗黑錢案拘5人　涉串通銀行職員開戶　3年清洗16億元

海關在去年執行代號「火花」行動，搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店，拘捕懷疑集團主腦、找換店合規主任等4人，該名合規主任透過開設空殼公司和銀行戶口，處理大約6億港元懷疑犯罪得益。該次行動後，關員再作出深入的跟進調查，通過分析資金流及搜證調查，再發現涉事合規主任亦操控案中另外2名被捕人士開立的空殼公司和銀行戶口進行洗錢活動，並有一名銀行職員與犯罪集團串通，協助空殼公司開立戶口，並「教路」如何規避銀行審查，涉嫌協助洗黑錢。

由昨日(15日)至今日(16日)，海關財富調查科採取代號「火花II」的行動，突擊搜查5個住宅單位及1個商業單位，以涉嫌「洗黑錢」拘捕3名本地男子(34至71歲)，包括兩名前公司董事及一名銀行職員，並且再次拘捕該名合規主任及懷疑集團主腦作進一步調查。5名被捕人士已獲准保釋候查。

調查人員表示，根據初步調查，由2020年8月至2023年10月，兩名被捕人士受人指使開設兩間空殼公司，並分別於6間本地銀行開立共23個戶口。開戶時，該兩間公司是報稱從事手機程式設計及資訊科技等業務，而它們自成立起，並無任何可考的業務地址，稅務紀錄亦沒有任何收入申報。

案發期間，兩名被捕人士作為公司董事，分別報稱自己是涉案找換店的職員和兼職保安員，惟該兩間公司在3年間的交易金額達到16億港元，並錄得超過4,000宗可疑交易，交易對象超過400名，明顯與相關人士及公司的財務背景不相稱。另外，涉案戶口的交易模式極不尋常，當資金到戶後，同日或數日內便會被轉走，單日最高交易次數達到32次；單日最大入帳金額高達4,800萬港元；單日出帳最高金額達5,200萬港元。

調查亦發現，有關銀行交易並不是該些公司戶口的持有人所進行，反而由案中被捕的合規主任於背後操作。另一方面，一名銀行客戶服務經理與該合規主任串通，協助空殼公司在一間本地銀行開立戶口，懷疑有人曾向合規主任「提水」，教導他如何處理公司紀錄，以符合銀行開戶審查，並提醒他如何應對銀行就可疑交易提出的審查。

行動中，海關檢獲多名被捕人士的手機，而就該些來歷不明款項的來源，海關仍在調查當中，將會循被捕人士的背景、資金流向等多方面展開追查，不排除有更多人被捕。另就銀行職員涉案一事，海關已通報金融管理局，如有需要，海關會配合金管局進行跟進。