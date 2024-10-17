劏房需登記認證「簡樸房」　政府其後將適時執法

港府在最新一份《施政報告》宣布規管劏房，並將合乎標準的分間單位取名「簡樸房」。房屋局局長何永賢今日(17日)表示，相關政策規管對象是住宅劏房，至於工廈劏房本身屬違法，床位則按現有法律規管。她補充指，視乎諮詢結果及立法進度，預計最快由2025年第4季開始進行登記，建議為期12至18個月。

在登記制度安排方面，對象為現有出租分間單位，已登記的單位可在登記期完結後獲寬限期，建議為期12至24個月，以逐步進行工程以符合「簡樸房」標準。認證安排方面，登記期開始時同步接受「簡樸房」認證申請，申請須由專業人士確認相關單位合乎「簡樸房」標準，登記期結束後，除非相關單位已作登記並獲寬限期，否則必須要取得「簡樸房」認證方可合法出租。登記期結束後，因應公營房屋供應及其他實際情況，決定採取執法行動的時機。而執法行動不能操之過急，必須按部就班，以免引起基層住戶恐慌甚至流離失所，並會按需要提供適當的搬遷協助。

「簡樸房」標準的主要要求包括，樓面面積不少於8平方米；樓底高度由樓面量度至任何橫樑的底部不少於2米、由樓面量度至天花則不少於2.3米。消防安全方面，需設有足夠適度的走廊、防火門及耐火間隔牆；於樓宇單位的公用走廊或地方設滅火筒及獨立火警偵測器 、於每間「簡模房」設獨立火警偵測器。而結構安全方面，須符合《建築物條例》(第123章)所訂的標準，例如不可因豎設磚牆令樓宇結構負荷超重，可按「小型工程監管制度」的簡化規定展開相關工程，例如豎設用磚建造的非承重牆及鋪設實心地台以加厚樓板。

至於通風標準方面，如「簡模房」未能符合現時法例的要求註，則起居空間須至少設一扇可開啟的窗戶，面向非四面圍封的地方，並設機械通風設施，而窗玻璃的表面總面積不少於房間樓面面積的十分之一面對室外及該等窗戶總共最少有相等於房間樓面面積的十六分之一的面積能開啟；廁所須至少設機械通風設施。此外，必須設供住戶專用、有獨立間隔的廁所，不可使用明火煮食設備；如需明火煮食，則須設有符合防火要求的獨立圍封廚房，並設由水務署認可的獨立水錶及電力公司認可的獨立電錶。