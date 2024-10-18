台防長下周報告反封鎖作為　高中服勤同意書疑動員參戰遭停用

解放軍東部戰區周一（14日）清晨無預警發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，13小時內在台島周邊海域、劃設六道管制區演練區域拒止。台防長顧立雄下周三（23日）將赴立法院報告反封鎖作為。另有多名立委關注高中發放青年服勤同意書，疑要動員參戰，台教育部周四（17日）宣布即日起停用該同意書。

台國防部周五（18日）公布，周四上午6時至周五上午6時，偵獲大陸軍機19架次，其中15架次逾越海峽中線，進入台灣北部及西南空域，另有6艘次軍艦持續在台海周邊活動。台立法院國防委員會下周三將邀請顧立雄及多個部會，報告針對解放軍未來可能透過灰色地帶戰術和「蟒蛇戰略」對台封鎖，如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、醫療物資供應無虞等。因應台軍正推動軍用商規無人機、美製無人機等新興戰力採購案，顧立雄下周四（24日）亦將赴立法院報告相關開發作業進度。

台教育部周四宣布，即日起停止使用青年服勤同意書，以減緩爭議，之後將調整修正「學校青年服勤動員準備分類計劃」，並參考各界建議檢討計劃內容，未來會研擬更完整和清楚的說明。該部門強調，學生填寫的同意書資料都是由學校保存備查，毋須提供給該部門。同意書的政策去年已開始，並非如外傳是因兩岸局勢緊張，更不是因應戰時狀態而調查。