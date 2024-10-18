兩處方抑鬱藥含可致癌雜質　曾供應本港醫院及出口澳門

兩款含阿米替林、用於治療抑鬱症的處方藥物，含有可能令人類患癌的物質。衞生署今日(18日)表示，同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司，從市面回收共14個涉事批次的相關產品。衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。

根據顯榮行的資料，上述受影響批次產品曾進口香港，受影響批次產品曾供應予衞生署診所、藥房、私家醫生和私家醫院及出口至澳門。衞生署呼籲正在服用有關產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

其中一款涉事產品為「Apo-Amitriptyline 10毫克藥片」，香港註冊編號HK-09273，受影響批次編號包括RN6384、RR0266、RV1644、RW8597、TA6008、TF8585、TF8587，以及TF8589；另一款為「Apo-Amitriptyline 25毫克藥片」，香港註冊編號HK-09274，受影響批次編號包括RM8130、RR0781、RV1656、RW8691、TA6062，以及TF8602。

衞生署接獲顯榮行通知，由於受影響批次的Apo-amitriptyline藥片含有高於或可能高於可接受水平的雜質N-亞硝基去甲替林(NNORT)，該些藥物的海外製造商正回收上述批次產品。作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響的產品。