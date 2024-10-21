13歲轉學生遭5室友欺凌掐死　遺屬與校方達和解

安徽省淮南市一所民辦學校的13歲轉學生，在放假返校當晚被同寢室的其他5名同學欺凌，最終被掐脖致死。內媒周一（21日）報道，死者家屬上周四（17日）下午已和校方簽署協議，雙方達成和解，惟已妥善處理的說法卻引起質疑。

早前有自稱死者家長朋友的網民披露，受害者剛轉學到新學校，被同寢室的其他人欺凌致死，但自己在外地，無法提供更多情況。鳳台縣教育局工作人員回應稱，受害者剛轉學過來上初一，而涉事的5名學生則上初二。雙方發生衝突之初被校方制止，但後來受害者在晚自習後去了初二年級宿舍，悲劇隨之發生。工作人員表示公安機關已介入，將對涉事學生給予相應處分。

當地公安機關表明此案的處理，已進入司法程序。媒體指出，有關部門可能為平息輿論，稱此事已妥善處理，但公安機關介入與依法嚴肅追究涉事學生的責任，還不是一回事。根據媒體報道的訊息，5名學生可能涉嫌故意殺人、故意傷害罪，由於他們都是初二，應超過12歲甚至14歲，應依法追究刑責。民事部分是涉事學校、家長按受害者家屬的要求賠償，受害者家屬與校方達成和解，不意味就可免除涉事學生應被追究的刑責。