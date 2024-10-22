離台最近牛山島實彈射擊　解放軍防化兵噴火訓練

解放軍上周一（14日）剛完成「聯合利劍-2024B」圍台軍演，周二（22日）再在距離台灣本島最近的福建沿海牛山島開展實彈射擊。而隸屬解放軍東部戰區、駐地福建廈門的第73集團軍，近日亦組織防火兵噴火訓練。

據福建省平潭縣海事局周一（21日）發布的航行警告顯示，自周二上午9時至下午1時，福州市平潭縣沿海的牛山島將開展實彈射擊，期間禁止所有船舶駛入演習區域。牛山島位於平潭島以東，距離台灣的最短距離為牛山島到新竹南寮漁港，直線距離為119公里，與台北市的直線距離約165公里，島上設有牛山島燈塔，是船舶進出台灣海峽重要的助航標誌。

據解放軍東部戰區微博周二消息，第73集團軍某旅防化分隊近日前往陌生地域展開噴火訓練，進行各種課目考核，錘煉防化分隊在野外條件下的戰技術水平。在指揮員一聲令下，噴火兵迅速佔據有利地形，扣動扳機噴而數十米的火燄直撲靶位，目標區域瞬間化為一片火海。此次實噴訓練從嚴從難，噴火兵需根據不同環境，綜合考慮風速、風向等自然因素，靈活選擇射擊方式、調整射擊角度，從火燄出膛到噴射完成只有短短2、3秒，但對噴火兵的心理素質和操作能力都是極大的考驗，噴射不成功就意味着暴露，故必須確保能一打即中。