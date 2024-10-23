遼寧號航母通過台灣海峽　台軍嚴密掌握

台灣國防部周三（23日）清晨發新聞稿指出，大陸解放軍海軍遼寧號航母編隊於周二（22日）晚間由東沙附近海域經台灣海峽北駛，台軍運用聯合情監偵系統嚴密掌握，適切警戒與應對。

台國防部上周日（13日）曾表示，遼寧號航母編隊於當天駛入巴士海峽附近海域，預判可能進入西太平洋活動。大陸隨即在周一（14日）宣布舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，根據台國防部公開訊息，圍台軍演期間遼寧號在台灣東南方應變區外，並派出殲15艦載機侵擾台灣東部空域。日本防衞省統合幕僚監部上周二（15日）發表報告指，遼寧號艦載機在當日和前一日升降次數高達140架次，其中戰機90架次、直升機約50架次。

台國防部情次室次長謝日升中將當時在記者會表明，「聯合利劍-2024A」演習目是對於可能馳援台灣的友邦遂行「反介入／區域拒止」，「聯合利劍-2024B」目的則是形塑解放軍有能力從海上對台灣形成軍事壓迫。

台國防部周三另公布，截至當日上午6時的24小時內，台軍偵獲解放軍機15架次、軍艦6艘次持續在台海周邊活動，其中11架次軍機逾越海峽中線，進入台灣中部、東南及西南空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。