打擊假會計師　政府擬修例審計報告須披露執業證書編號

為打擊「假會計師」的問題，當局指會修例要求所有簽發審計報告人士，在審計報告中披露其執業證書編號；並要求香港成立公司在利得稅報稅表中，填寫為其簽發審計報告之人士的執業證書編號，相關措施目標在2024/25課稅年度起生效。

財經事務及庫務局局長許正宇今日(23日)在網誌中指出，當局銳意與稅務局、會計及財務匯報局及香港會計師公會聯手，處理「假會計師」的老大難問題。他指「假會計師」表面上指無牌人士假冒成執業會計師提供審計服務，當中構成刑事罪行，但更多個案涉及執業會計師透過俗稱「艇仔」的中介人承接大量審計項目，濫簽審計報告。

他指這一小撮人可以削弱香港整體財務匯報質素和可信性，破壞會計業界聲譽。從公共財政的角度而言，審計報告是不少政府政策和資助計劃依據的評估之一，因此不符合專業標準的審計報告，可損害政府的公共財政管理效能。

對於規定簽發審計報告人士披露執業證書編號，他預期可收「阻嚇、追蹤、打擊」之效，又指有關措施諮詢市場後，目標在2024/25課稅年度起生效。

會計界議員黃俊碩指相關問題困擾業界10至20年，一般是客人到銀行處理手續時才發現有問題，而且出事後難以找到該假會計師，最終需要再找會計師公會會員重新簽發相關文件。

他指出，由於政府沒有統計相關數據，會計師及事務所不清楚實際上以自己名義所簽發的文件數目，指出在文件加入執業編號並作統計，就能得知有多少而某人名義簽發的假冒文件。