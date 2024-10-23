公屋天花滲水甩石屎　租戶報《東呼》房署即堵漏

舊樓出現滲水問題，令居民極為困擾！居於黃大仙橫頭磡邨公屋頂層單位的七旬婦，向《東呼即應》申訴其單位天花出現石屎剝落及滲水情況，煩足10年未改善。她又指房署職員曾上門查看，初時表示要等政府做大維修，之後又稱由外判公司負責做防水工程，維修遙遙無期。惟老婦向《東呼》申訴後，房屋署於今日(23日)立即派員為單位天台位置進行局部防水塗層工程。有議員促政府加強樓宇維修工作，並全面檢視30年以上樓齡的公共屋邨。

逾70歲的梁婆婆在橫頭磡邨宏耀樓頂樓單位住了30年，在10年前發現客廳及睡房天花開始出現石屎剝落，梁婆婆指，下雨天時會滴下來黃色水，像生銹一樣。單位由本來的石灰批盪剝落，惡化到去年出現漏水問題，梁婆婆每日都吃不安、睡不穩。家人和親朋好友都擔憂石屎剝落，就算在大時大節都不敢留在大廳食頓團圓飯，只是短暫見過面就離開。

梁婆婆坦言心裏整天擔心，有時睡覺都很辛苦，擔心晚上睡覺時石屎掉下來，「驚到死，有時睇電視時，石屎就趺落嚟」。梁婆婆多年來求助無門，指房屋署有人來看過，已經看了幾年，都是說要等政府大維修，但問到何時大維修，署方則一直開「空頭支票」，一時說下個月，一時又說明年。梁婆婆的個案一直未有人跟進，其住宅滲水狀況對她造成很大困擾。

議員黃國表示，梁婆婆所住的宏耀樓一直沒有進行過天台防水工程，房署在跟進滲水方面未做到應有工作，很多住戶已向房署反映情況，但未及時跟進，對居民造成相當大困擾。

黃國又指，陸續收到不少街坊求助，包括黃大仙上邨及下邨的求助個案，因為他們入住了二、三十年後都面對一些滲水問題。全港有9,200座樓宇是超過50年的樓齡，房委會和房協管理之下超過50年樓齡的屋邨亦有17條，希望政府因應現在建造業開工不足，可加強樓宇維修工作。他認為，可在30年以上樓齡的公共屋邨進行全面檢視，如果發現漏水問題，可及時做防水工程，正是一舉兩得方案。

他續稱，留意到橫頭磡邨從2003年至今換了6間外判物業管理公司，當居民投訴得愈多，換公司的次數就愈多，換的次數多可能又會影響服務質素，造成一個惡性循環。他希望政府可以檢討外判制度，指管理公司們面對住戶投訴時，可能只會做小修小補的防滲水工程或對天花進行粉飾，可能過了一年半載後，繼續出現滲水情況，認為這正是臨時工和長工的區別。

橫頭磡邨重建後，新樓於1982年至1994年間落成。梁婆婆所住的宏耀樓於1994年入伙，同期的另外3幢樓宇都曾經在2008年、2009年進行天台防水工程，唯獨是宏耀樓未進行過防水工程。房屋署回覆查詢表示，屋邨辦事處曾於2023年12月接獲該住戶就天花滲水問題的維修要求，並於今年1月在該單位內完成補漏工程。

而在早前的視察，維修人員發現該單位於1月已維修的地方並無滲水現象，但經電子濕度計測試下，在單位天花其他位置檢測出有懷疑滲水情況，屋邨辦事處安排於今日(23日)為該單位相應的天台位置進行局部防水塗層工程。至於為何只有梁婆婆居住的宏耀樓，未有重鋪天台防水工程，房署表示宏耀樓過去5年，「只有」兩宗天台滲水的個案，情況較輕微，因此未有需要進行重鋪工程。