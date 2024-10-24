東方日報A1：氹離港賣豬仔　2男認串騙供出詭計

本報早前率先揭發有港人被禁錮緬甸等地，遭脅迫從事網騙工作後引發廣泛關注，「現代賣豬仔」事件亦愈揭愈大。兩名懷疑涉案男子隨後被捕及起訴。案件昨在區域法院開審，兩名被告承認串謀詐騙罪，須還押候判，成為本港首宗「現代賣豬仔」罪成案件。庭上案情揭露，本案牽涉5名事主，有事主遭帶到「KK園區」，被要求從事詐騙工作，也有人被帶到緬甸不知名地方，遭人取走手機護照兼用手銬鎖在床，當他拒絕，即被毆打及困在籠裏，最終支付贖金始獲放行。

兩名被告依次是32歲無業男馬智豪及25歲學生張敏懷，須還押至11月1日（下周五）判刑。據同意案情指，本案涉及5名男事主，年齡介乎20歲至32歲。其中32歲姓鄺事主在2021年12月，見到網上招聘廣告，請人到柬埔寨賭場工作，日薪300美元（約2,330港元），包住宿機票，但受聘者需工作3個月。事主同意，翌年1月12日到埗後他被帶往施亞努市的中國城，有人教他透過WhatsApp及WeChat進行欺詐。他自覺受騙，於是叫母親向香港執法部門報案。1月19日，柬埔寨執法人員到中國城協助鄺。鄺稱在中國城沒有受不當對待，也沒有被阻止離開。

另一名29歲輕度智障姓吳男事主，在Instagram認識網上女友，對方聲稱賭錢贏了100萬元，叫他去泰國收錢，表明如果他肯，百萬元就歸他。當吳在2022年7月抵達曼谷，即被帶上車，乘4小時到相信是緬甸的地方。他獲告知被女友出賣，要他工作6個月，月薪20萬泰銖（約4.6萬港元）。當他拒絕，即被帶往不知名地方，取走手機，被人用手銬鎖在一張床，再遭毆打及用電槍電擊。吳堅拒工作，於是被鎖在籠內4日。他隨後獲准聯絡親友交錢讓他離開。其妹轉帳3.5萬元至一戶口，他於8月返港，醫療報告顯示，他身上多處受傷。

至於29歲姓龍男事主則見到網上廣告，請人去泰國買名牌袋帶返香港轉售，報酬為3萬元至5萬元，他信以為真。2022年8月5日，龍獨自到曼谷，翌日被帶上船，抵達緬甸「KK園區」。有人取走他的護照，說已經用兩萬美元（約15.5萬港元）買起他，並指示他進行詐騙。其女友得知事件後，向香港執法部門報案。他最終於8月27日獲發還護照，翌日返港。

20歲姓蘇男事主應Telegram群組招聘廣告到泰國買名牌袋帶返香港轉售，報酬為兩萬元。2022年8月11日到埗後，他被帶到緬甸「KK園區」，有人說已買起他，要求支付兩萬美元贖金，否則要留在此地工作一年。最終他的女友支付逾9,500泰達幣（約7.5萬港元），他於8月26日返港。

而23歲姓陳男事主則於2021年9月24日，經兩名被告安排下到柬埔寨，期間被要求從事網上詐騙，他起初拒絕。及後馬智豪多番游說，並以陳及其家人的人身安全來要挾，陳無奈下答應。到2022年8月，事主母親向香港執法部門求助，同月柬埔寨執法部門救出他。同年12月，事主返回香港。兩名被告先後被捕。

首被告馬智豪在警誡下稱，2021年11月至2022年2月，他曾於柬埔寨賭場工作，他有幫手透過公司Facebook帳戶請人，提供月薪5,000美元（約3.8萬港元），最後6人獲聘。張敏懷警誡下則說，2021年認識首被告，在本案前，他已知道對方有從事人口販賣，並曾把同事賣到柬埔寨。新聞報道揭發後，他跟首被告對質，對方承認這是人口販賣。

案件編號：DCCC 688/2023、DCCC 656/2024

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