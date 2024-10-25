紅館墮屏康文署外判工程師指　負重表報稱6組屏幕重3600磅

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件今（25日）在區院續審。由康文署委聘，負責審核是次演唱會負重表的工程師稱，當時有實習生參與工作。他從康文署收到負重表，列出各懸吊項目重量。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。控罪指他們於2022年5月19日至7月25日間，串謀向康文署經理訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

輝固（香港）工程顧問有限公司結構工程師兼董事溫志華今日作供，稱公司由康文署委聘，負責審核是次演唱會負重表及懸掛圖則，及列紅館作實地視察，確保懸掛物不會超出紅館天花板的負荷。2020年7月13日，他從康文署收到負重表及懸掛圖則，當中列出14個懸吊項目，包括6組上落的LED屏幕，共重3,600磅；12名藝人懸吊上落，共重2,160磅。14項目共重約1.84萬磅。他將相關資料抄送予同事朱家樂及輝固當時的暑期實習生馮帝文。

案件編號：DCCC 291/2023