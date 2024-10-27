大灣區航空米子線今首航　每周3天有航班來往兩地

大灣區航空「香港-日本鳥取縣米子」航線今日（27日）首航，是公司繼東京、大阪後的第三個日本航點。每周會有三天有航班來往兩地，為港人遊日提供新選擇。大灣區航空行政總裁吳秀蘭致詞時表示，年底前推廣服務至德島及仙台。吳秀蘭指，GBA雖然是香港最年輕的客運航空公司，但服務水準亦不輸其他大型公司；除了重要航點外，因應港人對日本的熱愛，未來希望能繼續開拓更多航線，讓港人細味、深入地遊覽日本。

鳥取縣位於關西地區，是日本面積最小的縣之一，亦是動畫《鬼太郎》作者故鄉，故今次首航亦有人特地打扮成「鬼太郎」上機，大灣區航空亦向參與首航乘客提供了旅遊指南，方便乘客遊覽，而鳥取縣的吉祥物「Troipy」亦於機場迎接首航乘客。

大灣區米子首班航班於本港時間11時45分啟航，預計於日本時間下午3時20分到埗。當地政府聯同大灣區航空舉行剪綵儀式，慶祝首航成功。吳於會上表示，今次新增的路線為港人增添遊日選擇，同時亦希望吸引米子遊客訪港。近年香港出現轉變，已較幾年前不同，是時候來港感受新體驗。

香港政府駐東京經貿辦首席代表歐慧心表示，日本向來是香港人旅遊首選，據日本政府觀光局統計，今年首9個月有超過197萬港人訪日，按年上升3成。雖然港人留日時間較短，但他們遊日開支約為每程24萬日圓，日均消費較其他地區旅客高4成，每日約花3萬2千日圓。歐對促成航線合作的各單位表示感激，特別是鳥取縣政府提供誘因，吸引縣內局民經米子訪港，又或者在港轉機，發揮香港國際航運樞紐的優勢。

鳥取縣知事平井伸治表示，非常樂見香港及米子航線啟航，又指制定航線相當困難，今次落成有賴雙方人員的努力，令航線短時間內成功啟航，刷新最快紀錄。為感謝大灣區航空推動兩地航線發展，平井伸治委任吳秀蘭為「鳥取縣國際航空大使」，並向東瀛遊行政總裁袁文英頒發感謝狀，表揚二人對當地貢獻。