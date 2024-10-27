台軍展開7天無間斷實兵演習　磨練指揮體系

規模僅次於漢光演習的台軍地面部隊旅級部隊實兵對抗「長泰19號」演習上周六（26日）展開，今年演習為期7天6夜，24小時不間斷進行。南部的陸軍第八軍團與中部的第十軍團開展實兵對抗演習，目的是磨練指揮體系，如何在多變的戰場情景中臨機反應。

演習中，戍守南台灣陸軍第八軍團的陸軍機械化步兵第333旅對上台灣中部陸軍第十軍團的陸軍裝甲第586旅，統裁部由北部的陸軍第六軍團擔任。軍方人士指出，原本長泰19號演習為期5天4夜，但考慮到部隊機動和後勤作業等原因，演習期程延長。實際演習兵力進入戰術位置以及進行運動，則依據指揮官下達戰術指令後正式展開。

第六軍團指揮官李天龍中將上周六以統裁官身份前往湖口區視察時表示，此次演習重點於實戰化訓練，以實兵、實車、實裝方式，結合各項戰術措施，期望強化部隊的機動性和實戰應變能力。此外，藉由統裁部輔助狀況發布，磨練各級指揮官用兵思維、部隊攻防演練、官兵戰鬥作為和狀況處置，同時運用海空軍、特戰、陸航及後備等部隊，強化軍種聯合協同作戰效能。

台防衞部門周日（27日）另公布，截至當日上午6時的24時小時內，偵獲大陸解放軍軍機8架次及軍艦7艘次在台海周邊活動，其中6架次軍機逾越台灣海峽中線並侵擾台西南空域。台軍運用任務機艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。