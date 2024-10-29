差估署9月私宅售價指數再跌1.67%　連挫5個月

本港住宅樓價繼續下滑，差餉物業估價署周四(26日)公布的臨時數據顯示，2024年9月私人住宅售價指數報287.9點，按月再跌約1.67%，已連續5個月下挫，累跌約7%，創2016年8月後的逾8年最低。而今年首9個月則累跌約7.52%。而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約27.68%。

此外，私人住宅租金升勢持續，今年9月私宅租金指數報196點，按月輕微上升約0.05%，已連漲7個月，累升達6.29%，為2019年9月後的約5年新高。而今年首9個月則累升約5.37%，走勢大幅跑贏樓價。

9月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，該指數最新報289.1點，按月挫約1.67%，連挫5個月，累跌約7.04%，為逾8年最低。而首9個月則累挫約7.52%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報265.6點，按月挫約1.56%，也連續5個月回落，累跌約5.88%，同為逾8年最低。該指數首9個月累挫約5.31%。