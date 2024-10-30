網售東革阿里即溶咖啡被投訴　揭含未標示受管制壯陽藥成分

一款名為「東革阿里即溶咖啡」的產品，被發現含有未標示受管制藥物成分、用於治療勃起功能障礙的處方藥物「昔多芬」，飲用後可能產生頭痛、嘔吐及暫時性視力模糊等副作用，或構成嚴重健康風險。衞生署今日(30日)表示，有關產品在香港並非註冊藥劑製品，並呼籲市民切勿購買或服用涉事產品，調查仍然繼續。

衞生署根據市民投訴，早前透過網上平台獲得上述產品樣本作化驗，結果發現產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「昔多芬」，署方正繼續調查。根據有關條例，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。

「昔多芬」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「昔多芬」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物產生相互作用，例如治療心絞痛的「硝酸甘油」，令血壓降至危險水平。不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。