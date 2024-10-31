城大與劍橋學院推出首個獎學金計劃　每年資助20學生到劍橋讀碩士

香港城市大學與劍橋大學露西．卡文迪許學院在香港推出首個大學獎學金計劃，為期五年，每年資助最多20名學生前往劍橋大學修讀碩士課程，每年資助總額為1,000萬港元。每名學生將獲得全額獎學金，讓他們在劍橋大學修讀一年的全日制碩士課程。在申報入讀劍橋大學時，學生必須選擇露西．卡文迪許學院為第一選擇，獎學金的截止申請日期為2025年4月30日。

城大指，計劃旨在吸引城大及全球頂尖碩士生，前往劍橋大學修讀碩士課程，城大亦是露西．卡文迪許學院「未來全球領袖計劃」的全球首間國際夥伴院校，將為參與計劃的學生提供全球迫切危機的可持續發展方案培訓。

城大校長梅彥昌表示，校方致力推動啟發性、互動性和創新性教育，與露西．卡文迪許學院所推動的協作學習模式不謀而合，而露西．卡文迪許學院倡議的學習模式促進跨學科和跨領域討論，對於解決許多全球緊迫的挑戰至關重要，亦與城大致力於加強學生全球視野的願景一致。露西．卡文迪許學院院長Madeleine Atkins則讚賞城大的前瞻性發展方針和全球視野，令城大成為學院的理想合作夥伴。