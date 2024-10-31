GDP經濟增長放緩　今年第三季僅得1.8%

本港經濟不似預期，政府統計處今日(31日)公布，今年第三季的本地生產總值(GDP)預先估計數字，較上年同期實質上升1.8%，遠遜預期；而第二季的升幅為3.2%。今年首三季合計，本地生產總值較上年同期實質上升2.6%。

政府表示，香港經濟在今年第三季繼續按年擴張，儘管步伐有所放緩。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第三季按年增長1.8%。首三季合計，實質本地生產總值按年增長2.6%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌1.1%。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第三季與上年同期比較實質下跌1.4%，而第二季的跌幅為1.6%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在今年第三季與上年同期比較錄得2.1%的實質升幅，而第二季的升幅為2.2%。本地固定資本形成總額繼今年第二季上升4.1%後，在第三季與上年同期比較實質上升3.7%。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得3.9%的實質升幅，升幅較第二季的7.5%有所放緩。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在今年第三季實質上升2.6%，而第二季的升幅為3.4%。服務輸出在今年第三季與上年同期比較實質上升2.4%，而第二季的升幅為1.1%。服務輸入繼今年第二季上升12.3%後，在第三季實質上升8.2%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第三季較第二季實質下跌1.1%。

港府展望未來，指經濟應會在今年餘下時間繼續增長。儘管全球經濟不確定性和貿易摩擦可能會影響香港的貨物出口表現，但各主要央行放寬貨幣政策，以及內地經濟前景隨着國家最近推出一攬子提振措施而改善，將有助支持本地市場的氣氛和活動。具體而言，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資。港元匯率或會隨美元走弱，加上中央政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措及就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會繼續構成挑戰。