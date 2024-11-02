男子掃墓驚悉亡父連屍帶墳消失　疑遭礦企挖走

山西省晉中市靈石縣段純鎮一名男子的父親今年1月去世下葬，他近日返鄉掃墓，驚悉父親「連屍帶墳不見了」，懷疑是被一間礦企採煤時破壞挖走。段純鎮人民政府周四（10月31日）通報已立即聯合公安等部門調查，家屬未通知礦企埋葬死者，家屬否認此說法。針對上述事件，當地警方已行拘4人。

段純鎮溫家莊村一名村民反映，父親張某某墳墓疑被煤礦企業梗陽集團挖煤時破壞，這兩天回村發現父親墓地沒了，屍體也不見了。該村民又稱，從來沒有人跟他們商量遷移墳地的事。涉事礦企上級公司工作人員表示，會將此事匯報給分管領導核實。靈石段純派出所工作人員則稱已接警，正在調查此事。

鎮政府通報，事發地位於溫家莊村梗陽集團煤礦地面作業區，該集團去年6月底前與溫家莊村及相關家庭簽訂搬遷合約，相關土地流轉給該集團，所有墳地已領取遷墳補償款。張某某病逝後，家屬在未通知梗陽集團下，將其遺體安葬到已流轉土地。施工工隊周二（10月29日）對坍塌點作業時發現一處墳墓受損，立即妥善安置棺槨，鎮黨委政府、梗陽集團當晚聯絡涉事家屬，並安排專人安撫，溝通解決方案。張某某家屬反駁，事發前墳墓完好；段純鎮黨委書記閆向峰則稱，死者棺槨和屍體仍在，於離事發地不遠處埋葬。